Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 111 milhões de euros
O jackpot desta sexta-feira é de 111 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 111 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
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Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, dia 11 de setembro.
Números: 1, 7, 15, 39 e 50
Estrelas: 1 e 11
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