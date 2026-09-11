Europa tem de “igualar a capacidade de produção russa” de drones, alerta Kubilius

A Europa tem de aumentar rapidamente a produção de drones para conseguir “igualar a capacidade de produção” da Rússia através de uma parceria industrial com a Ucrânia, que promove a coprodução de drones e sistemas de antidrone entre empresas de Kiev e dos Estados-membros da União Europeia (UE).

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“Atualmente, as indústrias da UE produzem cerca de 1,5 milhão de drones por ano. Precisamos de igualar a capacidade de produção russa de até 10 milhões de drones FPV [visão em primeira pessoa] e 130 mil drones de ataque a jato ou 1.700 mísseis balísticos por ano”, alertou o comissário europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, durante a reunião em Bruxelas, citado pelo Euractiv.

Para responder à ameaça russa, decorreu esta sexta-feira o encontro inaugural da EU-Ukraine Drone Alliance, criada pela Comissão Europeia para aproximar a indústria de defesa da UE e da Ucrânia e acelerar o desenvolvimento destas capacidades.

Os 18 membros fundadores, dos quais nove da UE e nove da Ucrânia, definiram como prioridade “acelerar joint ventures e a produção conjunta entre empresas da UE e da Ucrânia”, de acordo com o comissário europeu com a pasta da Defesa.

Até à segunda reunião da aliança industrial, prevista para acontecer antes do final do ano, os membros deverão também trabalhar na implementação de iniciativas europeias de defesa de drones, nomeadamente o DECODER e o Eastern Flank Watch.

A aliança pretende ainda encontrar formas de manter linhas de produção preparadas para uma rápida expansão em caso de necessidade e reforçar a cooperação em sistemas de comando, controlo e reconhecimento. Outro dos objetivos passa por identificar vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento de componentes essenciais para a produção de drones.

Kubilius descreveu o momento como “um passo em frente muito importante” e acrescentou que a iniciativa deverá aproximar o ritmo da inovação tecnológica da capacidade de produção em larga escala da indústria europeia.

A nova aliança inclui pesos pesados europeus como a espanhola Indra Group, a italiana Fincantieri – a quem Portugal comprou três fragatas por cerca de 3,9 mil milhões de euros -, a alemã Quantum Systems e a neerlandesa Destinus. O lado ucraniano está representado por fabricantes como a Skyfall Industries, a Greentech Harvest, a Tencore, a Deviro, a Vyriy Industry, a Athlon Avia, a TAF Industries, a UFORCE e a F-Drones.

A parceria poderá beneficiar de um desembolso de até 10 mil milhões de euros para “financiar drones adicionais, mísseis e caças”, segundo referiu o executivo europeu em julho.