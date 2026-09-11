FlixBus desmente Rede Expressos e acusa rival de “distorção dos factos” sobre entrada em Sete Rios

Depois da Rede Expressos ter avançado esta sexta-feira que a FlixBus adiou o início da sua operação no Terminal Rodoviário de Sete Rios, a rival FlixBus acusa a empresa do Grupo Barraqueiro de “distorção de factos”.

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“É absolutamente falso que tenha existido qualquer adiamento por parte da FlixBus. Esta tentativa da Rede Expressos de imputar à FlixBus a responsabilidade pelo atraso apenas confirma, uma vez mais, a má-fé com que tem atuado desde o início deste processo”, refere a empresa em comunicado.

A FlixBus defende ainda que a Rede Expressos sabe, “desde o primeiro momento”, que a transferência de linhas da Gare do Oriente para Sete Rios implica o cancelamento de milhares de viagens já colocadas à venda e, em muitos casos, já reservadas para o terminal do Oriente, “obrigando à respetiva remarcação de passageiros para outros serviços ou ao cancelamento das reservas, com o inevitável impacto nos passageiros”.

Desta forma, a FlixBus assegura que sempre informou a rival de que precisava de um período mínimo de 20 dias, após a “confirmação definitiva do acesso ao terminal e a correção da validade das declarações de capacidade”, para realizar todas as alterações necessárias no sistema e preparar a transferência da operação.

“A confirmação final da Rede Expressos relativamente aos 23 serviços a transferir nesta primeira fase só chegou na passada quarta-feira, às 20h30, na sequência da reunião entre a FlixBus e a Rede Expressos promovida pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) nesse mesmo dia. Foi apenas nessa reunião que se conseguiu alcançar um princípio de acordo para o início da operação da FlixBus no Terminal de Sete Rios no final de setembro”, detalha.

A FlixBus revela ainda que foi apenas nesta reunião que foi cedida uma das nove bilheteiras do terminal de Sete Rios. “Já que, até então, a Rede Expressos exigia que fossem os seus colaboradores a efetuar a venda dos bilhetes da FlixBus neste terminal. Tentar agora apresentar este calendário como um adiamento decidido pela FlixBus é, por isso, uma distorção dos factos”, garante.

Uma coisa é certa, pelo menos para a FlixBus, o processo está “longe de estar concluído”. Por isso, a empresa garante que continuará a defender um “acesso efetivo”, em “condições equitativas”, “transparentes” e “não discriminatórias” ao Terminal de Sete Rios e aos respetivos serviços, até que a decisão do tribunal e da AMT seja cumprida na totalidade.

“A FlixBus aguarda a aprovação final de mais horários para as próximas fases de entrada em Sete Rios, terminal que, recordamos, tem capacidade para pelo menos 1200 serviços diários. Os 23 serviços atualmente autorizados às FlixBus representam apenas 1,9% da capacidade atual do terminal”, concluem.

Na terça-feira, a Rede Expressos emitiu um comunicado em que criticava as “acusações falsas” da empresa alemã e sublinhava que esta já podia operar em Sete Rios desde agosto. Mas esta sexta-feira, a empresa anunciou que a FlixBus adiou, uma vez mais, o início da sua operação no Terminal Rodoviário de Sete Rios, desta vez de 24 para 29 de setembro.

Segundo a empresa, para operar legalmente no terminal, a FlixBus tem de obter as licenças obrigatórias, algo que ainda não tinha acontecido no início de setembro. A Rede Expressos recorda ainda que concedeu acesso à empresa alemã ao terminal a 22 de maio de 2026 e atribui o novo adiamento a uma decisão da própria FlixBus.