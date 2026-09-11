Governo investe 500 milhões de euros em 402 centros tecnológicos especializados

Um total de 402 centros tecnológicos especializados (CTE) foram criados em escolas pelo país, num investimento de 500 milhões de euros, para reforçar o ensino profissional, revelou esta sexta-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

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Na sua intervenção na inauguração de dois CTE em Beja, ambos na Escola Secundária D. Manuel I, o governante explicou que o Governo foi além do que estava previsto no que toca a este investimento, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Este investimento resultou não em 365 centros tecnológicos especializados, mas em 402. Não só atingimos a meta como fomos mais além e temos mais 40 do que aqueles estava previsto“, destacou Fernando Alexandre.

De acordo com o ministro, este projeto “vai reformar verdadeiramente a forma de ensinar e de aprender na área do ensino profissional“, aproximando a comunidade educativa das necessidades dos territórios.

“Temos estudos que mostram que quem segue a via profissional, no final do secundário, entra no mercado de trabalho e tem maior empregabilidade e atualizações do que aqueles que seguem o científico ou o humanístico [e] essa é uma validação que o mercado está a fazer das competências que são adquiridas”, argumentou.

Os CTE visam potenciar a inovação e a excelência no ensino secundário, oferecendo aos alunos formação prática e tecnológica de ponta, alinhada com as necessidades do mercado de trabalho e as tendências emergentes nos setores científico e industrial.

Estes centros promovem a articulação entre escola, empresas e comunidade, estimulando competências técnicas, criatividade e espírito empreendedor nos jovens.

Em declarações aos jornalistas, e tendo como barulho de fundo uma manifestação de cerca de duas dezenas de profissionais do setor junto à entrada principal da escola, Fernando Alexandre afirmou que “o ensino profissional em Portugal tem vindo a ser cada vez mais valorizado e com este investimento que foi feito ao longo dos últimos anos vai ser cada vez mais uma via alternativa para os estudantes”, preparando-os “para facilmente ingressarem no mercado de trabalho”.

Em Beja, os dois CTE inaugurados, nas áreas de Informática e Indústria, representaram um investimento de 2,6 milhões de euros.

O presidente da Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro, defendeu que este tipo de investimento é “uma oportunidade para fortalecer uma verdadeira rede de competências no concelho”, uma vez que, além de formar jovens permite que estes “encontrem em Beja condições para trabalhar, viver e construir a sua vida”.

“Há a necessidade de aproximar a formação daquilo que este território pode realmente oferecer, porque Educação e desenvolvimento económico e social não são caminhos separados”, assegurou.

Desta forma, o autarca pediu que esta oferta não fique “fechada dentro de uma escola” e que “as empresas, a universidade politécnica e até a própria câmara municipal absorva-a e ajude a potenciá-la”.

“Hoje não inauguramos umas instalações novas ou um equipamento novo, hoje os mais de dois milhões e meio de euros que não se veem são mais oportunidades em áreas que precisam de pessoas comprometidas, [como] a indústria, a mecatrónica, a manutenção e a informática“, referiu.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação visitou, igualmente, a Escola Secundária Diogo Gouveia, em Beja, para assinalar o arranque do ano letivo.