Inflação nos EUA mantém-se nos 3,4% e reforça expectativa de subida de juros

A taxa de inflação homóloga nos EUA manteve-se nos 3,4% em agosto, anunciou esta sexta-feira o Bureau of Labor Statistics. Em termos mensais, o índice de preços no consumidor (CPI) registou uma subida de 0,4%, pressionado pelos elevados preços dos combustíveis, reforçando as expectativas que a Reserva Federal dos EUA possa avançar com uma subida de juros para conter a inflação.

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O índice acelerou no mês passado, depois de ter avançado 0,1% em julho, num momento em que os preços do petróleo voltaram a negociar acima dos 100 dólares por barril devido à escalada do conflito no Médio Oriente. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o CPI subiu 0,3% no mês passado, após uma subida de 0,2% em julho.

A taxa de inflação ficou em linha com as estimativas dos economistas, que já antecipavam que o índice permanecesse nestes níveis, mas que poderão sustentar uma subida das taxas de juros já na próxima semana.

Esta quinta-feira foi reportado um aumento do Índice de Preços ao Produtor em agosto. Este indicador, somado ao relatório de emprego robusto de agosto divulgado na semana passada, reforçou as perspetivas de um aumento das taxas de juros na próxima semana.

O presidente da Fed, Kevin Warsh, adiantou no mês passado que a autoridade monetária terá “trabalho a fazer” se os decisores de política monetária não estiverem confiantes de que a inflação subjacente está a regressar à meta de 2%, dando um raro sinal aos investidores sobre a possibilidade de o banco central ter de subir as taxas de juro para travar a inflação.

Segundo as estimativas da CME FedWatch, citadas pela Reuters, os mercados estão a descontar uma probabilidade de 70% de uma subida de 25 pontos base da taxa diretora da Fed na próxima semana.