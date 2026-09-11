LaLiga fechou o mercado com mais investimento e um crescimento de 15% na LCPD

A LaLiga apresentou os Limites de Custos de Plantel (LCPD) dos clubes da LaLiga EA Sports e LaLiga Hypermotion após o encerramento do mercado de transferências de verão, um período que refletiu a evolução da capacidade de investimento dos clubes dentro do quadro estabelecido pelo Controlo Económico e com um crescimento da LCPD de 15%.

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Os clubes da competição alocaram 733 milhões de euros a novas contratações durante o mercado de verão da época 2026/27, um valor que representou 2% em comparação com a época anterior. O período de transferência terminou com 615 operações entre registos e partidas e um volume de vendas de 728 milhões de euros, segundo os dados apresentados.

A evolução do investimento ocorreu dentro de um cenário de crescimento na LCPD dos clubes da LaLiga, que aumentou 15% em relação à época anterior, para 3.109 milhões de euros só na LaLiga EA Sports, refletindo a capacidade das entidades para reforçar os seus plantéis dentro dos limites estabelecidos. O sistema definia o montante máximo que cada clube podia destinar à sua equipa desportiva com base em variáveis como o rendimento esperado, despesas não desportivas, perdas acumuladas e obrigações financeiras.

O modelo de Controlo Económico, implementado pela LaLiga durante mais de uma década, estabeleceu assim um quadro para que as decisões desportivas e económicas respondam à realidade financeira de cada entidade. A evolução dos últimos mercados confirmou um aumento da capacidade de investimento dos clubes num cenário de planeamento e sustentabilidade económica.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, enfatizou que “os clubes estão confortáveis com o modelo atual de Controlo Económico porque sabem que o crescimento sustentável envolve gastos baseados no rendimento e não na abertura de limites sem critérios. Se o investimento for permitido acima da capacidade real de gerar recursos, entra numa dinâmica inflacionária que acaba por afetar todos. A LaLiga, juntamente com a Bundesliga, é hoje um referente para a sustentabilidade na Europa, com clubes competitivos e maior capacidade de investimento; mesmo esta época a massa salarial cresceu 15% em relação ao ano passado. O caminho a seguir é continuar a adaptar o controlo económico às circunstâncias do mercado.”

A presença de futebolistas de renome internacional colocou novamente a LaLiga entre as competições com maior capacidade de concentração de talento no futebol mundial. Quatro jogadores da LaLiga estiveram entre os seis com a maior avaliação de mercado, segundo o Transfermarkt. Lamine Yamal, Pedri, Kylian Mbappé e Jude Bellingham partilharam essa qualificação com Erling Haaland e Michael Olise.

Além disso, sete jogadores da LaLiga EA Sports foram nomeados para a Bola de Ouro de 2026, o número mais alto entre as principais ligas depois da Ligue 1. Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Vinícius, Pau Cubarsí, Lamine Yamal e Rodri faziam parte da lista de candidatos ao prémio.

A LaLiga salientou que estes dados refletem a sua posição como uma das competições com maior concentração de talento internacional, com os clubes a poderem reforçar os seus plantéis dentro do quadro de sustentabilidade estabelecido pelo Controlo Económico da organização.