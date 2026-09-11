Lisboa recebe conferência sobre mobilidade e Digital Twins

Como podem as cidades transformar dados sobre mobilidade em melhores decisões? De que forma podem os Digital Twins ajudar a antecipar riscos climáticos? E como podem os dados contribuir para planear a transição para uma logística urbana com zero emissões?

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Estas são algumas das questões que estarão no centro da conferência Mobility & Digital Twins, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, na NOVA IMS Information Management School, em Lisboa.

O primeiro dia será dedicado a um conjunto de visitas técnicas relacionadas com a mobilidade em Lisboa, incluindo ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa (SMPCL), responsável pela coordenação da resposta a situações de emergência, e às principais autoridades e operadores de transporte da cidade, nomeadamente a TML (Transportes Metropolitanos de Lisboa), bem como à Administração do Porto de Lisboa (APL). O programa inclui ainda uma visita ao NOVA Cidade Urban Analytics.

No dia 25, especialistas, investigadores, autoridades de transporte e profissionais ligados à mobilidade urbana vão discutir como transformar o potencial dos dados e das tecnologias Digital Twin em ferramentas práticas capazes de apoiar as cidades nas decisões do presente e na preparação para os desafios do futuro.

Dos dados aos desafios da mobilidade urbana

A conferência vai explorar o potencial dos Digital Twins para ajudar as cidades a tomar melhores decisões, antecipar desafios e planear a mobilidade do futuro.

O primeiro painel vai explorar a forma como estas tecnologias podem transformar os dados em ferramentas para testar políticas, melhorar a coordenação entre diferentes intervenientes e apoiar a gestão da mobilidade urbana. Participam neste painel Ulrich Leopold, investigador do Instituto de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo, David Pera, Investigador Associado de Investigação e Tecnologia no Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo e Candela Pelliza Cientista de Dados Urbanos e Investigadora Aplicada no NOVA Cidade Urban Analytics Lab, e um representante da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), ainda por confirmar.

O programa aborda também, na segunda sessão, o papel dos Digital Twins na preparação para os riscos climáticos, reunindo especialistas para discutir como estas tecnologias podem ajudar a antecipar eventos extremos e os seus impactos sobre as cidades e os sistemas de transporte.

Esta segunda sessão conta com a participação de Yigeong Oh, especialista em redução de risco de desastres e implementação de resiliência no escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, Katerina Delis, responsável de projetos na CINEA — Agência Executiva Europeia para o Clima, Infraestruturas e Ambiente, Aysema Alim, responsável de políticas na área da adaptação às alterações climáticas e resiliência na Comissão Europeia, Micael Sousa, Chief Game Designer do Centro de Preparação Avançada e Simulação de Resposta a Ameaças (CAPTRS), Peter Torstensson, diretor de investigação da Divisão de Ambiente do Instituto Nacional Sueco de Investigação Rodoviária e dos Transportes (VTI) e Ian Catlow, responsável pelo escritório de Londres do European Office.

Já o terceiro painel centra-se na transição para uma logística urbana com zero emissões, explorando soluções como zonas de emissões zero, gestão do espaço urbano e a utilização de dados para testar políticas antes da sua implementação.

Participam nesta sessão Bernardo Pereira, especialista em mobilidade sustentável da Lisboa E-Nova, Paulo Costa Reis, coordenador de Investigação e Desenvolvimento Digital e Inovação da Sonae MC, Ulrich Leopold, investigador sénior do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST) e João Bernardino, consultor sénior e líder de inovação na LuxMobility. A moderação ficará a cargo de RaffaeleVergnani, responsável pelo cluster de transporte urbano de mercadorias e gestor de projetos da POLIS Network.

O programa inclui ainda um momento dedicado às principais conclusões da conferência, que procurará identificar os desafios comuns e as necessidades e oportunidades que podem ajudar as cidades a avançar mais rapidamente. A sessão será conduzida por Pedro Homem de Gouveia, consultor sénior de políticas e responsável pelos clusters de Governação e Integração e de Segurança da POLIS Network.

A conferência Mobility & Digital Twins é co-organizada pelo POLIS Network e pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e conta com o apoio de um conjunto de entidades ligadas à mobilidade, inovação e desenvolvimento urbano.

Entre os parceiros estão a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Oeiras, Metropolitano de Lisboa, Carris, Carris Metropolitana, CP – Comboios de Portugal, Transtejo Soflusa, EMEL, Parques Tejo, Lisboa E-Nova, Administração do Porto de Lisboa (APL) e a NOVAe, o hub de empreendedores da NOVA IMS.

Veja aqui a agenda completa e aqui todos os oradores que vão participar.

Durante 48 horas, o desafio é “hackear” a cidade

A conferência acontece em paralelo com outra iniciativa dedicada à procura de soluções concretas para os desafios urbanos.

Entre os dias 23 e 25 de setembro, acontece o Hack the City: Mobility Challenge, um Hackathon de 48 horas que desafia estudantes, programadores, designers, investigadores e outros participantes a trabalhar sobre desafios reais de mobilidade urbana.

A iniciativa parte de uma ideia simples: as cidades não se tornam mais inteligentes sozinhas.

Durante dois dias, os participantes vão trabalhar lado a lado para transformar dados e ideias em soluções práticas, contando com o apoio de mentores da academia, da indústria e de instituições públicas.

O desafio é aberto a diferentes perfis, desde programadores e designers a cientistas de dados e pessoas interessadas em contribuir para a construção das cidades do futuro. Os participantes podem concorrer individualmente ou em equipa.

No total, serão atribuídos seis mil euros em prémios, distribuídos entre os três primeiros classificados: 3.000 euros para o primeiro lugar, 2.000 euros para o segundo e 1.000 euros para o terceiro.

As equipas finalistas vão apresentar, no dia 25 de setembro, os seus projetos e soluções aos participantes da conferência.

Como participar?

As inscrições para a conferência já estão abertas. Pode inscrever-se aqui.

Já o Hack the City: Mobility Challenge decorre entre os dias 23 e 25 de setembro, também em Lisboa, e a inscrição para participar pode ser feita aqui.