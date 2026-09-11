Transportes

Metro de Lisboa cria linha telefónica para dar apoio com elevadores avariados

  • ECO
  • 17:44

O novo serviço tem como objetivo reforçar a assistência aos clientes, sobretudo com mobilidade condicionada, quando se deparam com elevadores indisponíveis durante a sua viagem.

O Metro de Lisboa anunciou esta sexta-feira que vai disponibilizar um novo serviço de assistência telefónica para prestar auxílio a quem pretende utilizar os elevadores, mas não consegue. A linha de apoio aos clientes localizar-se-á junto aos elevadores que estão no exterior e no cais de embarque, reforçando a assistência aos clientes que necessitem de ajuda durante a sua viagem.

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“Através do número dedicado, os clientes poderão contactar diretamente a equipa operacional da estação onde se encontram para pedir apoio relacionado com a utilização ou a indisponibilidade de um elevador, obter informação sobre percursos alternativos ou solicitar outra assistência necessária para prosseguir a viagem”, informa a Metropolitano de Lisboa, acrescentando que medida tem como objetivo melhorar o serviço sobretudo para clientes com mobilidade condicionada.

Como é que vai funcionar? Ao lado dos elevadores será colocado um autocolante com o número de telefone, o código específico da estação de metro e as instruções necessárias para fazer a chamada para o número 965 980 000. Depois, o cliente deve introduzir o código da estação indicado no autocolante para que a chamada seja encaminhada para a equipa operacional no local, que se encarregará de ajudar com um percurso alternativo, por exemplo.

O novo serviço do metro da capital portuguesa funcionará todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 06h30 e a 01h00. “A criação deste canal integra o trabalho que o Metro de Lisboa tem vindo a desenvolver para melhorar a acessibilidade e a experiência dos clientes”, reforça a empresa pública liderada por Cristina Vaz Tomé.

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