Nova solução da EDP para eletrificação do calor industrial entra em operação

A EDP e a Paper Prime colocaram em operação um projeto de eletrificação do calor industrial em Portugal. A solução permite substituir parte do consumo de gás natural por eletricidade na produção de vapor necessário ao processo industrial.

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O projeto funciona através de uma caldeira elétrica de 2,7 MW, instalada na unidade industrial da Paper Prime, em Vila Velha de Rodão. A Paper Prime produz e comercializa anualmente mais de 33 mil toneladas de produtos de papel tissue, para os mercados nacional e internacional. A produzir desde 2017, integra o grupo SOCIGENE, sediado na Lousã, e assegura a produção das bobines de papel tissue que estão na origem de uma vasta gama de produtos de higiene e consumo.

A empresa funciona 24 horas por dia e requer uma utilização contínua de vapor, tornando a produção de calor uma componente crítica da operação. Assim, o projeto contribui “para a descarbonização de uma das componentes mais exigentes em termos energéticos da indústria de papel“, escreve a EDP, num comunicado enviado à imprensa. A sua aplicação consegue evitar mais de 830 toneladas de dióxido de carbono em apenas três meses, após ter reduzido em mais de 4,5 GWh o consumo de gás natural.

A nova solução permite gerir de forma flexível a utilização de eletricidade e gás natural, adaptando a operação às condições do mercado energético. Quando a caldeira é ativada, a Paper Prime beneficia de um preço competitivo face aos preços do gás natural. Esta flexibilidade reduz a exposição à volatilidade dos mercados e permite utilizar eletricidade em períodos mais favoráveis, sem comprometer a continuidade e segurança do processo industrial.

Ilustrando os benefícios económicos que podem advir desta solução, a elétrica indica que, durante o primeiro semestre de 2026, o preço médio da eletricidade no mercado ibérico foi inferior ao do gás natural em mais de metade do tempo, permitindo à unidade industrial operar, na produção de vapor, aproximadamente 50% do tempo em modo 100% elétrico.

A solução é disponibilizada pela EDP através de um modelo Heat-as-a-Service, no qual a elétrica assume o investimento inicial, bem como a instalação, operação e manutenção da caldeira elétrica. Desta forma, as empresas podem beneficiar da tecnologia de eletrificação do calor sem necessidade de investimento inicial, reduzindo uma das barreiras à adoção de soluções de eletrificação na indústria.

“A produção de calor continua a ser um dos grandes desafios da transição energética da indústria e, com o Dual Heat, disponibilizamos uma solução que permite eletrificar processos de forma progressiva e flexível, reduzindo emissões sem comprometer a continuidade operacional nem a competitividade dos negócios”, refere António Araújo, responsável pelo negócio empresarial da EDP Comercial na Península Ibérica.

Para a Paper Prime, o projeto representa mais um passo na estratégia de eficiência energética e descarbonização da sua atividade industrial. “Os primeiros resultados demonstram que é possível combinar descarbonização e competitividade”, considera Paulo Lobo Correia, administrador da Paper Prime.