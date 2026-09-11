OE2027: Câmara de Gaia quer eliminação de pórticos na A29 e A32

A Câmara de Vila Nova de Gaia aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, uma proposta para que a eliminação dos pórticos nas autoestradas A29 e A32 seja incluída no Orçamento do Estado de 2027, revelou à Lusa fonte do município.

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Na reunião, privada, que pelas 19:00 ainda decorria, o executivo aprovou a proposta já anteriormente tornada pública pelo presidente Luís Filipe Menezes, de eliminar o pórtico na A29 em Gulpilhares.

Na proposta a que a Lusa teve acesso na quarta-feira, Menezes (PSD/CDS-PP/IL) afirmava que aquele pórtico é uma injustiça para os utilizadores, nomeadamente para os gaienses, sugerindo ainda que o governo PSD/CDS-PP e todas as forças políticas com assento na Assembleia da República aprovem esta medida que é “de inteira justiça e equidade social”.

Após a reunião, o vereador do PS, João Paulo Correia explicou à Lusa que a proposta para eliminar os pórticos na A32, que atravessa o concelho na freguesia do Olival, partiu dos socialistas, tendo-se chegado a acordo para avançar com uma proposta comum, que acabou aprovada por unanimidade.

O pórtico na A29 foi colocado em 2010 na única via municipal de acesso às freguesias mais a sul do concelho de Gaia, motivando vários protestos e levando então muitos automobilistas a desviarem o seu percurso por ruas mais interiores do concelho para evitar o pagamento.

Numa carta então enviada ao ministro das Obras Públicas, Menezes dizia que a localização do pórtico da A29 “está errada, por não ter prevenido uma situação que a ninguém aproveita e que, antes pelo contrário, causa grave prejuízo aos moradores.

Cinco anos depois, e já sob a liderança do socialista Eduardo Vítor Rodrigues, a câmara decidiu criar uma alternativa àquele pórtico, depois do impacto “miserável” que o mesmo teve no concelho, obrigando moradores a recorrer a artérias secundárias. A obra, uma via alternativa de ligação da Rua da Ameixoeiras à Avenida Combatentes do Ultramar Português, ficou concluída em janeiro de 2017.