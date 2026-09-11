Planalto apresenta nova imagem desenvolvida pelo estúdio Rita Rivotti

É a mais recente marca do portefólio da Sogrape a apostar numa renovação da sua identidade visual, após a Papa Figos em julho.

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A Planalto, marca de vinho branco da região do Douro, apresenta uma nova imagem, de forma a reforçar a sua identidade e afirmar uma presença mais contemporânea junto dos consumidores.

É a mais recente marca do portefólio da Sogrape a apostar numa renovação da sua identidade visual. Em julho foi a vez da Papa Figos. Ambos os projetos foram desenvolvidos pelo estúdio de design Rita Rivotti.

A nova identidade visual pretende traduzir “os atributos que há décadas distinguem Planalto, através de uma linguagem mais contemporânea e premium”, explica a empresa, em comunicado. As caixas de transporte passam igualmente a ser produzidas em cartão kraft.

“Esta nova imagem não representa uma mudança de rumo, mas a afirmação de uma marca que assume plenamente a sua identidade. Com a assinatura ‘Eleva o Douro’, queremos reforçar a ligação de Planalto ao território que lhe dá origem e continuar a valorizar o perfil dos brancos portugueses através de uma expressão mais contemporânea, mantendo intacto aquilo que tornou Planalto uma referência”, considera Filipe Gonçalves, chief marketing officer da Sogrape.

A nova imagem chega ao mercado com a colheita de 2025, cuja disponibilização nos diferentes canais de distribuição terá início durante este mês, em Portugal e nos mercados internacionais.