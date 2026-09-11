‘Premios Juventud’ atinge 10 milhões de espectadores e ‘PJ Fest’ bate recordes com 673 milhões de interações em múltiplas plataformas

A primeira edição europeia dos ‘Premios Juventud’, realizada no Starlite Marbella após 23 anos de experiência nos Estados Unidos, alcançou 10 milhões de espectadores nos Estados Unidos, México e Espanha, enquanto a programação do ‘PJ Fest’ gerou 673 milhões de interações em múltiplas plataformas, 49% mais do que em 2025, segundo dados finais divulgados pela TelevisaUnivision.

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A edição alcançou audiências em mais de 150 países da América Latina, Europa, África e Ásia e encerrou uma semana de conteúdos e atuações desenvolvidas entre Miami, Houston, Los Angeles e Marbella.

Em Espanha, a emissão na RTVE atingiu um alcance acumulado de mais de 1,5 milhões de espectadores. A resposta foi especialmente positiva entre as novas gerações, duplicando o número de público entre os 16 e os 34 anos. Nos Estados Unidos, a transmissão através da Univision, UNIMÁS, Galavisión e ViX atingiu 4,3 milhões de espectadores, 7% mais do que em 2025.

“Premios Juventud” foi também o programa número um em horário nobre de toda a televisão entre os hispânicos dos EUA em todas as principais demografias e liderou o dia como um todo entre adultos hispânicos dos 18 aos 49 anos.

Entre os telespectadores dos 18 aos 34 anos, a Univision ganhou uma vantagem de 97% sobre o seu concorrente de língua espanhola mais próximo durante o horário nobre. O programa anterior, ‘Noche de Estrellas’, atingiu 2 milhões de espectadores e aumentou a sua audiência neste grupo em 20% em relação ao ano anterior.

O comportamento digital foi outro dos principais indicadores da edição. ‘Premios Juventud’ foi classificado como o programa de televisão com maior impacto social do dia pelo oitavo ano consecutivo, com 4,1 milhões de interações no Facebook, Instagram, X e YouTube, 17% a mais do que em 2025. Também gerou 103,1 milhões de visualizações de vídeo, o dobro do ano anterior.

A celebração em Marbella concretizou a aliança entre a TelevisaUnivision e a Starlite para ligar os mercados musical e audiovisual da Europa e da América. Durante a semana, o Starlite funcionava como espaço de produção, ponto de encontro para artistas e indústria e origem de conteúdos que mais tarde seriam destinados à televisão, streaming e plataformas digitais.

Para a Andaluzia, a edição foi uma nova janela de projeção internacional. Os 673 milhões de interações em múltiplas plataformas e distribuição em mais de 150 países colocaram o conteúdo produzido em Marbella perante audiências em diferentes mercados. A semana reuniu também artistas, delegações, meios de comunicação e o público da América Latina e dos Estados Unidos, entre outros mercados, com atividades associadas em alojamento, restaurantes e serviços turísticos.

‘Premios Juventud’ junta-se a outro movimento internacional recentemente liderado por Starlite. Em dezembro de 2025, a Billboard escolheu a Starlite Madrid para celebrar os primeiros ‘Billboard No. 1’ fora dos Estados Unidos, um precedente que reforçou a ligação da empresa aos principais formatos internacionais da indústria musical.

A semana também permitiu à Marbella produzir conteúdos específicos para artistas. Manuel Carrasco, Wisin e Melendi protagonizaram produções gravadas em Starlite para posterior distribuição através do ecossistema audiovisual da TelevisaUnivision nos Estados Unidos, México e América Latina.

O valor da exposição gerada para o talento tinha sido quantificado nas semanas anteriores por um estudo da PwC, que colocou a avaliação média dos media associada a um desempenho na Starlite em 1,04 milhões de euros, incorporando uma referência económica ao alcance promocional e mediático da plataforma.

A primeira edição europeia também deixou um reconhecimento para Sandra García-Sanjuán Machado, cofundadora e presidente executiva do Starlite Music Group, que recebeu de surpresa a distinção de ‘Agente da Mudança’ pela sua carreira empresarial, liderança na indústria do entretenimento e compromisso social através da cultura, música e filantropia. O seu nome foi assim acrescentado aos de Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel e La Oreja de Van Gogh, também reconhecidos nesta edição.

A primeira edição europeia dos ‘Premios Juventud’ encerrou assim o 15.º aniversário do Starlite Occident com resultados em termos de audiência, consumo digital e distribuição internacional que fornecem dados concretos sobre o posicionamento trabalhado nos últimos meses: a capacidade de atrair grandes formatos, ligar mercados e artistas e gerar conteúdos com circulação internacional de Espanha.