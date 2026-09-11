Quarto banco angolano avança para a bolsa de Luanda
Estado angolano iniciou a venda de 34% das ações do Standard Bank num IPO que poderá valer cerca de 220 milhões de euros. É o quarto banco angolano a ir para a bolsa de Luanda.
O Standard Bank de Angola iniciou a sua entrada na bolsa de Luanda esta sexta-feira, com o início da venda de parte das ações detidas pelo Estado, num IPO (oferta pública inicial) que poderá valer cerca de 220 milhões de euros.
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Se tudo correr como esperado, será o quarto banco angolano a ir para o Bodiva, depois do Banco Caixa Geral Angola, Banco Angolano de Investimentos e, mais recentemente, Banco de Fomento Angola, numa operação que ajudará a consolidar ainda mais o mercado de capitais angolano.
Segundo o anúncio publicado esta sexta-feira, o Estado, através do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), está a vender 34% do capital e dos direitos de voto do Standard Bank de Angola, do qual detém atualmente 49%.
Vão ser vendidas 4,76 milhões de ações do banco a um preço entre 41.220 kwanzas e 50.000 kwanzas (entre 38,57 euros e 46,79 euros) por ação.
Ou seja, o Estado angolano poderá encaixar cerca de 220 milhões de euros se vender os títulos pelo preço máximo. O preço final será definido de acordo com a procura.
A oferta está dividida em duas partes: um bloco de 24% está reservado para o Standard Bank Group Limited, atual acionista; os restantes 10% estão destinados para o público em geral.
A operação decorrerá até final do mês. A oferta encerra no dia 25 e a entrada em negociação está prevista para o dia 30 de setembro.
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