“Queres ficar com os copos?”: h3 volta a apostar em Filomena Cautela para campanha
Depois do seu lançamento em abril, a Limonada Nada volta a ganhar destaque numa campanha desenvolvida pela Dentsu Creative Portugal.
O h3, restaurante da cadeia de restauração da Real Food, recrutou novamente Filomena Cautela, desta vez para promover a nova coleção de copos Limonada Nada, associada às bebidas apresentadas pela marca em abril.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Sob o mote “Queres ficar com os copos?”, o h3 lançou uma coleção de três copos personalizados, ilustrados pela artista portuguesa Teresa Rego e inspirados nos sabores limão, morango e maracujá. Desenvolvido pela Dentsu Creative Portugal, o conceito pretende gerar notoriedade à volta dos copos, assim reforçar a repetição e a relação dos clientes com o h3, através de uma mecânica que recompensa a fidelização.
“Depois do sucesso da coleção de pratos assinados também por artistas, quisemos voltar a despertar nos nossos clientes essa vontade de colecionar, desta vez através dos copos Limonada Nada. A parceria com a Teresa Rego permitiu-nos dar uma identidade muito própria a cada copo, mantendo o espírito divertido e irreverente do h3″, explica Pureza Cabral, diretora de marketing da Real Food, citada em comunicado.
“Nesta nova fase, fazia também sentido continuar a contar com a Filomena Cautela, que esteve connosco no lançamento das Limonadas Nada e dá continuidade a uma mensagem que os consumidores já reconhecem”, acrescenta.
A campanha será comunicada em loja, na app, nas redes sociais, website e rádio, num planeamento de meios da Dentsu Media, sendo ainda reforçada através de ativações com macro e micro influenciadores selecionados pela UsDigital.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Queres ficar com os copos?”: h3 volta a apostar em Filomena Cautela para campanha
{{ noCommentsLabel }}