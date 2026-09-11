“Queres ficar com os copos?”: h3 volta a apostar em Filomena Cautela para campanha

Depois do seu lançamento em abril, a Limonada Nada volta a ganhar destaque numa campanha desenvolvida pela Dentsu Creative Portugal.

O h3, restaurante da cadeia de restauração da Real Food, recrutou novamente Filomena Cautela, desta vez para promover a nova coleção de copos Limonada Nada, associada às bebidas apresentadas pela marca em abril.

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Sob o mote “Queres ficar com os copos?”, o h3 lançou uma coleção de três copos personalizados, ilustrados pela artista portuguesa Teresa Rego e inspirados nos sabores limão, morango e maracujá. Desenvolvido pela Dentsu Creative Portugal, o conceito pretende gerar notoriedade à volta dos copos, assim reforçar a repetição e a relação dos clientes com o h3, através de uma mecânica que recompensa a fidelização.

“Depois do sucesso da coleção de pratos assinados também por artistas, quisemos voltar a despertar nos nossos clientes essa vontade de colecionar, desta vez através dos copos Limonada Nada. A parceria com a Teresa Rego permitiu-nos dar uma identidade muito própria a cada copo, mantendo o espírito divertido e irreverente do h3″, explica Pureza Cabral, diretora de marketing da Real Food, citada em comunicado.

“Nesta nova fase, fazia também sentido continuar a contar com a Filomena Cautela, que esteve connosco no lançamento das Limonadas Nada e dá continuidade a uma mensagem que os consumidores já reconhecem”, acrescenta.

A campanha será comunicada em loja, na app, nas redes sociais, website e rádio, num planeamento de meios da Dentsu Media, sendo ainda reforçada através de ativações com macro e micro influenciadores selecionados pela UsDigital.