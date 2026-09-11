Rússia alerta Lituânia que pode tornar-se alvo se instalar armas nucleares no seu território

O Governo da Rússia afirmou esta sexta-feira que a Lituânia pode tornar-se um alvo das Forças Estratégicas russas se instalar armas nucleares no seu território.

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“Se aparecerem armas nucleares apontadas contra nós neste território [Lituânia], consequentemente o país ficará na mira das nossas armas nucleares“, afirmou o porta-voz da presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov, em declarações à televisão pública russa.

Peskov observou ainda que esta decisão da Lituânia “era algo previsível”. “Isto representa um agravamento na escalada de tensões, uma vez que, se instalar armas nucleares no seu território, estas estarão apontadas a alguém. É evidente que estas armas não estarão apontadas contra o Ocidente. Estarão apontadas para leste, ou seja, contra nós”, disse Peskov.

Na quinta-feira, o presidente do Parlamento lituano, Juozas Olekas, declarou que o órgão país planeia aprovar em breve uma emenda constitucional para eliminar a proibição da instalação de armas de destruição maciça no território lituano.

“Os calendários e prazos legislativos previstos obrigar-nos-ão provavelmente a prolongar ligeiramente o período de sessões de outono para podermos aprovar este artigo específico da Constituição”, declarou Olekas numa reunião dos líderes dos grupos parlamentares, segundo o portal LRT.lt.

De acordo com o mesmo órgão, é provável que o período de sessões de outono seja prolongado até 13 de janeiro de 2027.

Anteriormente, Olekas tinha defendido que o artigo da Constituição que será alterado já não representa “as realidades geopolíticas”.