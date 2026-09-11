Salvador Caetano ajuda a ‘estacionar’ chinesa de luxo Zeekr na Polónia

A distribuição grossista da marca de automóveis chinesa Zeekr na Polónia será assegurada pela Salvador Caetano em parceria com a AutoWallis, com que o grupo português colabora há cerca de quatro anos em várias marcas e mercados da Europa Central e de Leste.

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A joint-venture está a preparar a estrutura local de distribuição, retalho e pós-venda da marca de carros 100% elétricos de luxo do grupo chinês Geely, que foi criada em 2021, prevendo entrar no mercado polaco no último trimestre do ano com a disponibilização de cinco modelos: Zeekr 001, X, 7X, 9X e 7GT.

O grupo de Vila Nova de Gaia já assegura desde abril a importação e distribuição ibérica da marca premium de veículos elétricos da Geely, que se juntou ao ‘stand chinês’ da histórica empresa portuguesa em que já estavam estacionadas marcas como a líder BYD, Dongfeng, Farizon ou Xpeng.

“A experiência que temos acumulado com a Zeekr noutros mercados europeus permitiu-nos conhecer em profundidade o potencial da marca e os fatores necessários para construir um projeto sólido e sustentável”, destaca Sérgio Ribeiro, administrador executivo e CEO de Global Automotive Distribution do Grupo Salvador Caetano, citado em comunicado.

A Polónia é um dos maiores mercados automóveis da Europa Central e de Leste, representando cerca de 8% do parque de ligeiros de passageiros da União Europeia. No primeiro semestre deste ano, as vendas de carros novos aumentaram 9,4%, com as matrículas de veículos 100% elétricos cresceram 20% face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais.

Fundada em 1946 e constituída atualmente por uma centena de empresas, a Salvador Caetano obteve um volume de negócios agregado de cerca de cinco mil milhões de euros no último exercício. Emprega atualmente perto de 9.000 pessoas em 45 países, com o negócio a abranger as áreas da indústria (automóvel, autocarros, aeronáutica), importação e distribuição de veículos, serviços de mobilidade, equipamentos industriais, oficinas e soluções pós-venda.