Táxis no aeroporto vão ter tarifas fixas. Viajar para dentro de Lisboa custará entre 16 e 19 euros

Apanhar um táxi no Aeroporto Humberto Delgado passa a ser mais caro para quem viaja para dentro de Lisboa, mas também menos passível de discussões devido ao preço. Com o protocolo que a Câmara Municipal de Lisboa e as duas associações de táxis assinam nesta sexta-feira, as viagens para dentro da cidade passam a custar 16 ou 19 euros. São igualmente criados preços fixos para para locais mais distantes, como Sintra, Fátima e Porto, por exemplo.

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Dos destinos habituais das viagens iniciadas no aeroporto de Lisboa, cerca de 90% passam a constar da nova tabela pré-definida, calcula o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Silva.

À exceção dos vigentes para a cidade de Lisboa, os preços que passam a vigorar são os mesmos que já existem para quem adquire os Táxi Voucher vendidos pelo Turismo de Lisboa, explica ao ECO/Local Online.

No caso das diferentes freguesias da cidade, mantém-se o perímetro e o preço da primeira coroa, com uma deslocação do aeroporto ao Oriente, ao Lumiar ou Avenidas Novas a custar os mesmos 16 euros que já constam dos Táxi Voucher.

Por outro lado, o escalonamento das segundas e terceira coroas, existente nos Táxi Vouchers do Turismo, é simplificado para apenas uma segunda coroa, que abrangerá as freguesias fora deste raio mais próximo. Neste caso, o preço a pagar ao taxista no aeroporto será de 19 euros, abaixo dos 20,4 euros do atual serviço vendido pelo Turismo de Lisboa.

Carlos Silva diz ao ECO/Local Online que a tabela de preços do Turismo de Lisboa será seguida nos demais percursos. No site do Turismo, podem encontrar-se vários destinos. Estoril, Cascais e Sintra por 53,4 euros (ou 64 euros se o serviço for entre as 21h e as 6 horas, ou aos feriados e fins de semana); e para Oeiras a viagem fica por 36,95 euros (44,35 nos horários mais caros).

Jáchegar à Ericeira custa 66,85 euros (80,2 euros no mais caro), enquanto viajar do aeroporto a Coimbra ou Figueira da Foz fica por 257,80 euros. Até ao Porto gasta-se 386,30 euros, para Évora e Sines 193,50 euros e para o Algarve (que apesar de ser uma região com mais de 100 quilómetros de extensão, é definida como destino específico) há a pagar 362,20 euros.

Quem chega a Lisboa, passa a saber quanto vai pagar. Vai haver informação afixada no terminal do aeroporto, sem surpresas, sem dúvidas, com transparência. Carlos Silva Presidente da Federação Portuguesa do Táxi

É acompanhada de deveres para os motoristas a aceitação de uma reivindicação antiga dos taxistas. Carlos Silva nota que a proposta de regulamento para o aeroporto está entregue na câmara “há mais de uma década”, que a implementação esteve em cima da mesa por altura da Jornada Mundial da Juventude, decorrida em 2023, e começou a ser desbloqueada após uma reunião das associações com a autarquia no final do ano passado.

Assim, os táxis com terminal de pagamento eletrónico terão de aceitar este pagamento, não podendo invocar anomalia de funcionamento. Apesar de não ser obrigatória a presença do terminal no veículo, “nós recomendamos”, destaca o dirigente.

Para os passageiros que não queiram usar dinheiro, poderá continuar a ser adquirido o Táxi Voucher no balcão do Turismo de Lisboa e esse método de pagamento será aceite pelo motorista. “Nenhuma viatura pode recusar vouchers”, assegura Carlos Silva.

Nos termos do acordo, terá de se assegurar o rigor na limpeza das viaturas e os profissionais terão regras de vestuário. E haverá normas de conduta. “Sabemos que o motorista de táxi é uma das primeiras pessoas com quem se deparam os visitantes quando chegam a Portugal”, reconhece Carlos Silva, destacando a definição do preço a priori como outro dos elementos que trará ganhos ao destino: “quem chega a Lisboa, passa a saber quanto vai pagar. Vai haver informação afixada no terminal do aeroporto, sem surpresas, sem dúvidas, com transparência”.

Importante também é a obrigatoriedade de inscrição no aeroporto. “A praça não fica aberta universalmente aos táxis de Lisboa. Apenas para aqueles que subscrevem o termo de adesão”, nota o presidente da FPT. “Há um termo de adesão e os proprietários de táxi vão ter de subscrever o termo. Há pessoas que trabalham no aeroporto que não estão certificadas e quando há fiscalização, a praça passa a metade”, nota.

Relativamente aos valores mínimos para poder apanhar um táxi a partir do aeroporto, o presidente da FPT salienta que “genericamente é baixo, em comparação com outras cidades europeias”.