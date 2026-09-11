Trump diz que EUA “nunca esquecerão” atentados e que continuarão a lutar
Durante uma cerimónia no Pentágono, Trump aproveitou a comemoração do 25.º aniversário dos atentados para defender a guerra iniciada pela sua administração contra o Irão.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu esta sexta-feira em Washington que os Estados Unidos nunca esquecerão os atentados de 11 de setembro de 2001 e que continuam hoje a lutar em nome das 2.977 pessoas mortas.
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“Hoje, renovamos o juramento sagrado que fizemos pela primeira vez em seu nome há um quarto de século. Nunca esqueceremos. É por isso que lutamos hoje. Não temos escolha. Só pode haver vitória”, declarou Trump durante uma cerimónia no Pentágono, um dos locais dos atentados.
Na intervenção, Trump aproveitou a comemoração do 25.º aniversário dos atentados para defender a guerra iniciada pela sua administração contra o Irão e prometer que a República Islâmica nunca obterá uma arma nuclear.
“Saudamos os membros das Forças Armadas que trabalham neste momento para garantir que o principal patrocinador do terrorismo no mundo, a República Islâmica do Irão, nunca, jamais, tenha uma arma nuclear“, afirmou.
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