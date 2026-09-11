Defesa

Trump diz que EUA “nunca esquecerão” atentados e que continuarão a lutar

  • Lusa
  • 17:04

Durante uma cerimónia no Pentágono, Trump aproveitou a comemoração do 25.º aniversário dos atentados para defender a guerra iniciada pela sua administração contra o Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu esta sexta-feira em Washington que os Estados Unidos nunca esquecerão os atentados de 11 de setembro de 2001 e que continuam hoje a lutar em nome das 2.977 pessoas mortas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Hoje, renovamos o juramento sagrado que fizemos pela primeira vez em seu nome há um quarto de século. Nunca esqueceremos. É por isso que lutamos hoje. Não temos escolha. Só pode haver vitória”, declarou Trump durante uma cerimónia no Pentágono, um dos locais dos atentados.

Na intervenção, Trump aproveitou a comemoração do 25.º aniversário dos atentados para defender a guerra iniciada pela sua administração contra o Irão e prometer que a República Islâmica nunca obterá uma arma nuclear.

“Saudamos os membros das Forças Armadas que trabalham neste momento para garantir que o principal patrocinador do terrorismo no mundo, a República Islâmica do Irão, nunca, jamais, tenha uma arma nuclear“, afirmou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trump diz que EUA “nunca esquecerão” atentados e que continuarão a lutar

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Aliados continuam ao lado dos EUA tal como em 2001

Lusa,

Após os atentados, os "Aliados permaneceram unidos" e, pela "primeira e única vez" na história da Aliança, ativaram o artigo 5.º,lembra o secretário-geral da NATO.