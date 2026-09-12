Ambiente

Pemex luta para conter derrame de petróleo no Golfo do México

  • Lusa
  • 9:49

A fuga foi detetada a 85 quilómetros de Ciudad del Carmen e já mobilizou quatro embarcações, dois aviões e 255 militares para a operação de contenção.

A empresa petrolífera estatal mexicana Pemex e as autoridades mexicanas estão a envidar esforços para conter um derrame de petróleo em alto mar no Golfo do México, proveniente das instalações da empresa, informaram na sexta-feira.

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O incidente foi detetado na quinta-feira a cerca de 85 quilómetros a norte de Ciudad del Carmen, no Estado de Campeche (leste), informou o Observatório Permanente do Golfo do México num comunicado.

“Uma equipa da Pemex identificou a fuga numa conduta e está a envidar esforços para a conter”, informou o Observatório, um organismo governamental, sem especificar a extensão do derrame de petróleo.

A mancha de petróleo se deslocará para oeste nos próximos cinco dias, com uma probabilidade reduzida de “atingir a costa ou uma zona sensível”.

A Marinha mexicana está a apoiar a empresa petrolífera na contenção e recuperação dos hidrocarbonetos em alto mar, com a mobilização de quatro embarcações, dois aviões e 255 militares.

As autoridades estimam que a mancha de petróleo se deslocará para oeste nos próximos cinco dias, com uma probabilidade reduzida de “atingir a costa ou uma zona sensível”.

Os derrames de petróleo provenientes das instalações da Pemex são frequentes nesta região e provocam, por vezes, incêndios ou danos às comunidades de pescadores. Em fevereiro, um derrame de petróleo afetou cerca de 600 quilómetros de praia.

A Pemex enfrenta uma crise profunda marcada pelo declínio da sua produção, pela falta de investimentos e por uma dívida colossal.

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