PLMJ assessora Davidson Kempner e ECS em joint venture logística na Península Ibérica

A PLMJ assessorou a gestora de ativos norte-americana Davidson Kempner e a sociedade de private equity portuguesa ECS Capital na criação de uma joint venture com a Magna Industrial, promotora e construtora ibérica especializada em ativos logísticos, industriais e infraestruturas.

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A assessoria da PLMJ foi coordenada pela equipa de Imobiliário e Turismo, liderada pelo sócio Ricardo Reigada Pereira, com o apoio dos advogados Diogo Neves, Tamara Martins da Fonseca e Felipe Cunha, da mesma equipa. A operação envolveu ainda uma equipa multidisciplinar que incluiu a áreas de Urbanismo e Ordenamento do Território, liderada por Andreia Candeias Mousinho, sócia responsável, com o apoio dos advogados Benedita Lacerda e Ana Nunes da Silva, da mesma equipa, e de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, liderada pelo sócio André Figueiredo, com o apoio dos advogados Luís Miguel Vasconcelos, João Terrinha e António Delgado da Cruz, da mesma equipa.

A nova plataforma tem como objetivo investir em ativos logísticos e industriais modernos, localizados em toda a Península Ibérica, respondendo às oportunidades criadas pela reconfiguração das cadeias de abastecimento, que tem levado o setor logístico a apostar em estratégias de nearshoring.