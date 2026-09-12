Trump defende que reunificação da Irlanda “vai acontecer eventualmente”
Trump reconheceu que o Reino Unido terá sempre uma palavra a dizer sobre o processo, mas insistiu que não vê como a unificação da Irlanda possa ser algo negativo para qualquer um.
O Presidente dos EUA defendeu este sábado que a reunificação da República da Irlanda com a Irlanda do Norte “vai acontecer eventualmente”. “Não quero causar problemas, mas adoraria vê-la unificada”, afirmou Donald Trump, num encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin.
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Para o presidente norte-americano a reunificação da Irlanda “seria uma coisa fantástica”, que “vai acontecer eventualmente”, mas, para isso acontecer, o Reino Unido também terá uma palavra a dizer.
A Irlanda do Norte esteve dividida entre duas comunidades: nacionalistas, na sua maioria católicos, que desejavam a união com o resto da Irlanda, e os unionistas, sobretudo protestantes, que queriam permanecer britânicos.
As tensões entre as duas fações arrastaram-se por três décadas de confrontos. Em 1998, um acordo de paz pôs fim ao conflito, mas deixou o estatuto final da Irlanda do Norte indefinido (mantendo a Irlanda do Norte no Reino Unido, mas estabelecendo que o seu estatuto futuro pode ser decidido por referendo se a maioria assim o desejar).
Também este sábado o presidente dos EUA teve uma reunião com a homóloga Irlandesa, Catherine Connolly, crítica da política da Administração Trump.
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