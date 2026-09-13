Gallagher contrata ex-Aon para reforçar operação ibérica
A Gallagher foi buscar à Aon Verónica Rodríguez Moroni para liderar a área de linhas financeiras na Península Ibérica, reforçando a equipa da corretora.
A multinacional norte-americana de corretagem de seguros Gallagher reforçou a sua equipa executiva na Península Ibérica com a contratação de Verónica Rodríguez Moroni, até agora subdiretora de linhas financeiras e propriedade intelectual na Aon, como Diretora de Linhas Financeiras, Profissional e Cyber no mercado ibérico. O movimento insere-se no plano da Gallagher para acelerar o seu crescimento em Espanha e Portugal.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A contratação de Rodríguez Moroni insere-se numa vaga de recrutamentos liderada por Ana Matarranz, presidente executiva (CEO) da Gallagher para a região. Sob a liderança de Matarranz, a corretora tem vindo a atrair quadros superiores com experiência provenientes de concorrentes do mercado, nomeadamente da Howden e da Willis Towers Watson (WTW).
Entre as incorporações mais recentes destacam-se nomes como Ana de Gregorio Garnica, contratada como Managing Director, María del Campo, na qualidade de executiva de contas, e Fran Murcia, que assumiu o cargo de diretor de receitas (Chief Revenue Officer – CRO). Todas estas contratações reforçam a intenção da empresa em construir uma equipa de topo para captar uma maior quota de mercado na Península Ibérica.
Com a entrada de Verónica Rodríguez Moroni, a Gallagher pretende fortalecer a sua oferta em produtos financeiros complexos e seguros de responsabilidade civil para quadros e diretores. A experiência acumulada da ex-executiva na Aon é vista como um ativo fundamental para elevar a competitividade do grupo num segmento de elevado valor acrescentado e fortemente exigido pelas empresas espanholas e portuguesas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Gallagher contrata ex-Aon para reforçar operação ibérica
{{ noCommentsLabel }}