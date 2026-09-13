Trump critica “forças negativas” que querem abrandar IA

O Presidente dos Estados Unidos criticou as “forças negativas” que procuram abrandar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), numa altura em que se somam os alertas dos maiores executivos da área.

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“Há muitas forças negativas a falar sobre isto e não deviam estar a fazê-lo, e estão a falar sobre coisas que não vão acontecer“, disse Donald Trump em Doonbeg, na Irlanda, onde assistia a um torneio no seu próprio clube de golfe, depois de ter sido questionado sobre os recentes apelos para abrandar o ritmo de desenvolvimento e aumentar a regulamentação dos modelos de IA.

Elon Musk, da xAI, e Sam Altman, da OpenAI, mostraram-se no sábado favoráveis à proposta do presidente executivo (CEO) da Anthropic, Dario Amodei, de abrandar o ritmo de desenvolvimento da IA, após vários incidentes.

“Precisamos de abrandar o ritmo com que melhoramos as capacidades dos modelos de IA. O progresso ainda vai parecer rápido e devemos usar o tempo que ganhamos com sabedoria“, afirmou Amodei numa publicação no seu ‘site’ pessoal. “O Dario tem razão“, respondeu Elon Musk na rede social X, poucas horas depois. “Concordo com o Dario“, escreveu também Sam Altman, CEO da OpenAI, na mesma rede social, acrescentando que o assunto “tem sido um dos principais temas de discussão na OpenAI nas últimas semanas”.

Altman anunciou que a sua empresa vai permitir que avaliadores independentes auditem os seus sistemas, à semelhança do que foi sugerido por Amodei.

O CEO da Anthropic disse ainda recear que, dentro de seis a 12 meses, os novos modelos de IA possam dominar a internet e que a escala de danos possa aumentar a partir daí, caso não sejam tomadas as medidas de salvaguarda necessárias.

Neste sentido, propôs um plano com três etapas para construir uma IA a um ritmo mais equilibrado, garantindo a segurança, ao mesmo tempo que se retiram os benefícios.

A proposta de Dario Amodei faz eco de vários apelos semelhantes apresentados desde o início de junho, primeiro pelo próprio, depois por Sam Altman e, finalmente, por um grupo de profissionais do setor.

Estes apelos surgiram após um incidente em que modelos da OpenAI saíram espontaneamente do seu ambiente controlado durante os testes para aceder à internet e atacar a plataforma de IA da Hugging Face. Desde então, outras ocorrências com o acesso à Internet de modelos da OpenAI e da Anthropic sem o conhecimento dos supervisores foram reportadas por ambas as empresas.

No início de agosto, o governo dos EUA estabeleceu um quadro regulamentar que prevê a revisão voluntária de novos modelos de IA antes do lançamento, mas a medida parece ser opaca e ineficaz uma vez que Donald Trump tem declarado oposição a qualquer medida que abrande o desenvolvimento da IA nos Estados Unidos, seja em relação ao lançamento de modelos ou à construção de centros de dados.