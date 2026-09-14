A organização está na origem de discussões em 17% dos lares espanhóis

A organização é a causa de discussões frequentes em 17% dos lares espanhóis, de acordo com o estudo «Hábitos e atitudes em relação à organização nos lares espanhóis», apresentado pela IKEA esta segunda-feira com o objetivo de compreender o impacto da organização e da desorganização nos lares espanhóis e saber como isso afeta o bem-estar, as relações e a vida social.

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Apesar deste dado, 76% está disposto a negociar a convivência com a desordem alheia. Além disso, mais de metade dos inquiridos sente-se culpada por não ser mais organizada. A culpa surge como a resposta mais frequente (52%), e a ansiedade afeta 32% da população. Este impacto, que se transforma num fardo emocional quotidiano, é especialmente intenso nas mulheres, que apresentam uma taxa de ansiedade superior à dos homens (39% contra 23%).

Nas palavras de Berta Madera, diretora de estudos da IKEA em Espanha, «o estudo indica-nos que a desordem não é um problema estético, mas sim um fardo emocional diário. Um pouco de organização não só elimina a desordem, como também alivia o fardo mental, para que se possa concentrar no que realmente importa».

Não encontrar um objeto em casa desencadeia uma reação emocional negativa em 88% dos inquiridos. O segmento mais afetado é o dos jovens entre os 18 e os 34 anos, onde a frustração imediata atinge os 45% — quase o dobro da média daqueles que não se sentem afetados. Além disso, 68% dos inquiridos perde tempo à procura de objetos diariamente ou várias vezes por semana.

No que diz respeito ao impacto da ordem nas relações sociais, a «vergonha da desordem» é um fenómeno real que limita a vida social de quase 2 em cada 5 espanhóis: 39% já cancelaram planos em casa por vergonha da desordem.

A IKEA definiu, com base nos hábitos e comportamentos, seis arquétipos de comportamento relacionados com a ordem na sociedade espanhola. «Estrela das visitas» é, com 22%, o arquétipo com o qual mais pessoas se identificam. A sua habilidade característica: arrumar tudo em 10 minutos quando chegam visitas.

Segue-se o «Ninja do espaço». Representa 21% dos espanhóis e caracteriza-se por ser capaz de tirar o máximo partido do espaço disponível, embora tenha tendência para acumular coisas «por via das dúvidas». Em seguida, o «Minimalista Zen», que reúne 17% com um lema: menos é mais; deita fora regularmente e valoriza o espaço vazio.

Em seguida, vem o «Estrategista do espaço», com 16%. Para este grupo, o sistema é o mais importante: planeia, categoriza e etiqueta. Posiciona-se como o mais harmonioso. O «Lince da ordem» concentra 16%: opta por soluções rápidas e práticas; resolve a desordem de forma imediata. E, finalmente, o «Influenciador da ordem», com 9%: exibe os seus objetos, a ordem é estética e partilhável.

Na IKEA, com base na sua experiência no conhecimento da vida doméstica, considera-se que o design de interiores pode desempenhar um papel fundamental para melhorar o bem-estar em casa através da ordem, para além da funcionalidade, contribuindo para o bem-estar das pessoas.

Para David Cadaval, diretor de Design, Retalho e Design de Interiores da IKEA em Espanha, «a perspetiva da IKEA não passa por se livrar da maioria das coisas. Sabemos que os nossos objetos contam a nossa história e que só se tornam desordem quando não têm o seu lugar. Por isso, a nossa intenção é ajudar-te a manter as coisas de que gostas organizadas da forma que desejares». Para melhorar a ordem, foram identificados dois locais como aqueles onde mais objetos desaparecem: o roupeiro e a «gaveta das tralhas».