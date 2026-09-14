Amazon Fresh reduz o preço de milhares de produtos para facilitar e tornar mais acessível o regresso à rotina

Esta redução de preços abrange produtos frescos, congelados, artigos de despensa — incluindo opções sem glúten, sem lactose, sem açúcar, biológicas, ecológicas e de origem vegetal —, produtos básicos de limpeza, higiene pessoal, produtos para animais de estimação e para o lar.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

«Em setembro, reorganizam-se os ementas, enche-se o frigorífico e reabastecem-se os produtos básicos necessários para enfrentar a reta final do ano. Queremos que os nossos clientes saibam que na Amazon Fresh vão encontrar milhares de produtos a preços iguais ou melhores do que noutras lojas, para que o regresso à rotina não represente um esforço extra para o seu bolso. Comparamos e contrastamos preços durante todo o ano para que os nossos clientes possam comprar com confiança e sem gastar mais do que o necessário», afirmou David Torrejón, responsável pela Amazon Fresh em Espanha.

Entre as reduções de preços na Fresh, destacam-se descontos superiores a 25% em frutas e legumes, superiores a 15% em peixe fresco, superiores a 10% em carne e frango; ou superiores a 10% em bebidas. Tudo isto representa uma poupança média de 10% no cabaz de compras semanal, segundo a empresa.

O Amazon Fresh permite fazer compras no site ou na aplicação da Amazon a partir de qualquer lugar — em casa, no trabalho ou nos transportes públicos — e escolher um intervalo de entrega de duas horas, sete dias por semana. Os clientes podem receber a encomenda no mesmo dia (consoante a disponibilidade) ou agendá-la com antecedência. Esta opção permite adaptar o serviço a diferentes necessidades, tanto para quem pretende receber as compras no mesmo dia, consoante a disponibilidade, como para quem prefere agendá-las com antecedência e organizar-se com mais margem de manobra.

A par da redução de preços que terá lugar a partir de setembro, a Amazon Fresh indicou que oferece descontos e promoções semanais numa vasta seleção de produtos para continuar a ajudar os clientes a poupar ao longo de todo o ano. O catálogo inclui grandes marcas nacionais e internacionais (Coca-Cola, Danone, La Sirena, Mahou, Häagen-Dazs, Central Lechera Asturiana), marcas nacionais (La Sirena, Mahou, Central Lechera Asturiana), marcas locais (La Finca, Felix Palacios) e produtos da marca própria «by Amazon». Atualmente, mais de 17 000 PME espanholas vendem na Amazon — mais de 60% dos artigos vendidos provêm de vendedores externos — e algumas fazem-no através da Amazon Fresh.

O Amazon Fresh permite receber a encomenda em casa ou enviá-la diretamente a familiares e pessoas próximas. Assim, os clientes podem preparar uma compra para os pais, para filhos que estudam fora ou para qualquer pessoa que precise de ajuda com as compras semanais, bastando selecionar a morada de entrega do destinatário.

Esta opção permite dar resposta a diferentes necessidades sem necessidade de deslocamentos, desde ajudar um idoso com produtos básicos até enviar alimentos e artigos essenciais para o lar a quem vive noutra cidade. O Amazon Fresh oferece uma experiência de supermercado online concebida para se adaptar a diferentes momentos, lares e formas de organizar o dia-a-dia.

FERRAMENTAS

O serviço também foi concebido para simplificar cada encomenda. Os produtos adquiridos ficam registados na conta do cliente, o que permite consultar e voltar a comprar os produtos mais habituais e de compras anteriores. Além disso, a Amazon Fresh oferece sugestões com base no histórico de compras para ajudar a lembrar-se de produtos essenciais.

Os clientes também podem utilizar ferramentas que agilizam o processo, como a possibilidade de selecionar produtos que compram frequentemente e adicioná-los automaticamente ao cesto de compras de acordo com a periodicidade com que precisam deles, ou a opção «dia da compra», que permite programar o dia da semana e o horário em que pretendem receber a sua encomenda. Além disso, com a chegada do Alexa+, atualmente disponível em Acesso Antecipado, os clientes têm um assistente pessoal na cozinha: podem indicar as suas preferências e os ingredientes que têm à mão para receber sugestões de receitas, ajustar quantidades, substituir ingredientes se necessário e adicionar à lista de compras os que faltam, tudo isto apenas com a voz.

Da mesma forma, os clientes Prime beneficiam de vantagens exclusivas, como custos de envio mais baixos e envios gratuitos, consoante a disponibilidade. Visite Amazon.es/fresh para consultar facilmente a disponibilidade do serviço no código postal escolhido, bem como os custos de envio e o valor mínimo de encomenda.