Banco Português de Fomento paga viagens a Paris a Regalado e membros do conselho estratégico
Banco Português de Fomento paga deslocação do Conselho Consultivo Estratégico, que tem 20 membros, a Paris, mas não indica quantas pessoas vão e quanto custa a viagem.
O Banco Português de Fomento (BPF) vai pagar uma viagem de luxo a Paris aos membros do seu Conselho Consultivo Estratégico (CCE) e ao presidente da sua comissão executiva, Gonçalo Regalado, avança o Correio da Manhã. Sendo um banco do Estado, o BPF tem um CCE composto por 20 personalidades ligadas a vários setores de atividade.
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Segundo o jornal, a deslocação a Paris está a agendada para 19 de setembro, no âmbito de uma reunião com o banco soberano francês Bpifrance. Questionado sobre o número de participantes no evento e o custo total da deslocação a Paris, o BPF não indicou o número de pessoas nem o valor total da despesa, justificando que “esta informação será objeto de reporte público no relatório e contas do banco” e “como é a prática recorrente do BPF, os custos associados à deslocação seguirão os princípios de racionalidade e boa gestão dos recursos públicos”.
O BPF admite, em resposta a questões do CM, que “o CCE tem as suas reuniões ordinárias com o convite a todos os conselheiros”. E acrescenta: “Usualmente, não estão presentes todos os seus membros por desafios de agenda profissional. Vários conselheiros terão participação digital nas sessões gerais por cruzamento de agendas e compromissos pessoais”.
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