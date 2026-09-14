Benfica fecha acordo de 120 milhões com a Adidas

O Benfica renovou a parceria com a Adidas e, para além daquilo que já estava abrangido – nomeadamente ser a marca de equipamentos oficial – o novo acordo traz o naming do centro de treinos do Seixal, onde funciona a academia do Benfica e onde treina a equipa principal. O Benfica Campus passa assim a chamar-se Adidas Benfica Campus. Ao que o ECO apurou, este novo acordo – que tem duração até 2033 – está avaliado em 120 milhões de euros.

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Segundo um comunicado divulgado pelo Benfica, “a nova denominação reforça a ligação entre o Sport Lisboa e Benfica e a adidas e reconhece o papel estratégico deste espaço na formação de atletas e no desenvolvimento das futuras gerações de talento no SLB”. Os montantes envolvidos nesta nova fase da parceria não foram oficialmente divulgados.

Para Rui Costa, presidente do SL Benfica, “a renovação desta parceria representa a continuidade de uma relação sólida, construída sobre valores comuns, confiança e uma ambição permanente de alcançar a excelência. A adidas tem acompanhado alguns dos momentos mais marcantes da história do Sport Lisboa e Benfica, e é com grande satisfação que iniciamos agora um novo capítulo desta colaboração. A atribuição do naming ao adidas Benfica Campus reforça ainda mais esta ligação e reconhece a importância estratégica de um espaço fundamental para o presente e para o futuro do Clube”.

Já Sam Handy, General Manager Football da adidas, defende no comunicado que “o Sport Lisboa e Benfica é uma das grandes instituições do futebol, com uma história rica, uma identidade própria e alguns dos adeptos mais apaixonados da modalidade. Temos muito orgulho em prolongar a nossa parceria até 2033 e em dar continuidade a uma relação que atravessa gerações de jogadores e adeptos. O adidas Benfica Campus representa o futuro do Clube, um espaço onde se desenvolve talento, se concretizam ambições e começa a escrever-se o próximo capítulo da história do Benfica. Esperamos continuar a criar produtos que celebrem o legado do Clube, ao mesmo tempo que inspiram a próxima geração de adeptos benfiquistas em todo o mundo.”

O clube tem uma longa relação com a Adidas enquanto marca fornecedora de equipamentos da equipa principal de futebol, mas não só. As camisolas do Benfica foram fabricadas pela marca alemã das épocas de 1983/84 a 1989/90 e, de forma contínua, desde 1997/98, relembra o clube da Luz.

Adolfo Haendler, General Manager adidas Iberia, acrescentou que “A relação entre a adidas e o Sport Lisboa e Benfica é uma das mais longas e sólidas da história da adidas. É uma ligação construída ao longo de décadas, assente em confiança, proximidade e numa ambição partilhada, e que ocupa um lugar muito especial na história da marca. Prolongar esta parceria até 2033 é, por isso, muito mais do que dar continuidade a um acordo: é reafirmar a ligação entre duas marcas que vivem o futebol com a mesma paixão e intensidade. O adidas Benfica Campus acrescenta agora um novo capítulo a esta relação e reforça ainda mais o nosso compromisso com o Benfica.”