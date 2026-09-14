Bondalti integra comité de gestão da maior associação europeia do cloro

A química portuguesa Bondalti, que este ano comprou a gigante espanhola Ercros, passou a integrar o comité de gestão da Euro Chlor, a principal associação europeia de produtores de cloro da região, juntando-se a gigantes como a BASF, a Dow Chemicals ou a INEOS.

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David Lopes, Chief Operating Officer (COO) da empresa, irá representar a química no órgão de direção. “A integração da Bondalti na liderança da Euro Chlor reforça o papel ativo da companhia portuguesa na definição estratégica e na defesa dos interesses de uma indústria basilar para a soberania industrial e económica da Europa”, realça a empresa em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A Euro Chlor congrega membros de 19 países europeus, que representam em conjunto uma capacidade máxima de produção de 11 megatoneladas. “A associação tem como missão primordial apoiar uma indústria de cloro-álcalis segura, sustentável e bem-sucedida na Europa, promovendo as melhores práticas nas áreas da segurança, do ambiente e da inovação tecnológica”, conclui o mesmo comunicado.