Boris Johnson escapa a ataque de drone russo a comboio
Um drone russo atingiu um comboio na Ucrânia minutos após Boris Johnson e outros altos responsáveis europeus passarem pela mesma linha, a dois quilómetros da fronteira polaca.
A Rússia atingiu um comboio ucraniano junto à fronteira com a Polónia com um drone, apenas alguns minutos depois de Boris Johnson, e vários responsáveis europeus de segurança terem passado pela mesma linha ferroviária. Depois do ataque o antigo primeiro-ministro britânico incentivou a Europa a fornecer as defesas antiaéreas que a Ucrânia precisa e a canalizar para o país os ativos russos congelados nos bancos.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Quando é que lhes vamos dar as defesas aéreas de que precisam? Porque é que não descongelamos o dinheiro de Putin e o damos à Ucrânia? Há mais de 140 mil milhões de euros numa conta bancária belga – e cerca de 10 mil milhões de libras em Londres. A Grã-Bretanha poderia assumir a liderança”, escreveu Boris Johnson, sem detalhar o ataque.
Tweet from @BorisJohnson
O ataque ocorreu em Yahodyn, no oeste da Ucrânia, a cerca de dois quilómetros da fronteira com a Polónia. O drone atingiu um comboio de passageiros, sem causar vítimas, e todos os passageiros foram evacuados pelas autoridades ucranianas.
Boris Johnson tinha passado pelo mesmo troço ferroviário num outro comboio, juntamente com vários responsáveis europeus, incluindo Jonathan Powell, conselheiro britânico de Segurança Nacional, quando regressavam de uma conferência em Kiev.
O ex-diretor norte-americano da CIA, David Petraeus, que encontrava-se noutro comboio na mesma estação durante o momento do embate, classificou o ataque como “aterrador”. “Este é o ato de um líder verdadeiramente bárbaro que tenta aterrorizar civis ucranianos”, vincou o responsável em entrevista ao The New York Times, citado pela BBC.
Apesar de a Rússia ter anunciado que atacou “infraestrutura rodoviária”, a companhia ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, admitiu em comunicado que “muito provavelmente, o alvo deste drone poderia ter sido o comboio diplomático”, citada pela BBC
A comitiva europeia acabou por passar antes do previsto pela estação de Yahodyn “devido a uma alteração do horário” provocada pelas “ameaças constantes de ataques russos”, referiu a companhia ferroviária. No comboio que acabou por ser atingido, a ordem de evacuação dos passageiros foi dada “apenas 15 minutos” antes do impacto de um drone de propulsão a jato.
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, afirmou que os “ataques bárbaros” na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, equivalem “ao terror de Putin a bater diretamente às portas da UE e da NATO”.
Na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência e alertou que a escalada russa está “cada vez mais perto” da fronteira polaca.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Boris Johnson escapa a ataque de drone russo a comboio
{{ noCommentsLabel }}