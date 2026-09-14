Bruxelas autoriza aquisição do Grupo Ingenico pela seguradora alemã Allianz SE

A Comissão Europeia deu luz verde à aquisição do controlo exclusivo da francesa Poseidon Holdco S.A.S., empresa-mãe do Grupo Ingenico, pela alemã Allianz SE. O regulador europeu concluiu que a compra da tecnológica francesa pela gigante alemã dos seguros não ameaça a concorrência, uma vez que as duas empresas operam em setores distintos e não competem entre si.

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A transação entre a seguradora e a empresa francesa foi aprovada através do procedimento simplificado de controlo de concentrações.

Fundado em França em 1980, o Grupo Ingenico tem um ecossistema de soluções de pagamento e tecnologia de pontos de venda (POS). A tecnológica atua no mercado global de fintech e merchant payment services, fabricando terminais de leitura de cartões e fornecendo software de aceitação, gateways de comércio eletrónico e serviços de gestão. Presente em mais de 120 países, a empresa serve comerciantes, redes de retalho, instituições financeiras, bancos e operadores de transportes.

Para a Allianz SE, seguradora e gestora de ativos a nível global, o negócio é uma aposta na diversificação de portfólio em ativos de tecnologia.