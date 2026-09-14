Cláudia Abreu Figueiredo integra Jardim Gonçalves & Associados
Cláudia Abreu Figueiredo tem centrado a sua atividade nas áreas do Contencioso (Civil e Penal), Direito da Família e Sucessões, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor.
A Jardim Gonçalves & Associados integrou Cláudia Abreu Figueiredo, na qualidade de associada. A advogada transita da Eduardo Serra Jorge & Associados.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Esta integração está em linha com a estratégia da JGSA, de continuar a construir uma equipa sólida e multidisciplinar, capaz de prestar um serviço de excelência, diferenciado e eficiente, baseado no acompanhamento personalizado de todos os nossos clientes”, refere em comunicado o managing partner Rodrigo Jardim Gonçalves.
Cláudia Abreu Figueiredo tem centrado a sua atividade nas áreas do Contencioso (Civil e Penal), Direito da Família e Sucessões, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor.
“A Cláudia possui um conhecimento profundo da aplicação do Direito a várias realidades, pelo que a sua integração será, certamente, uma grande mais-valia para todos nós”, acrescenta o managing partner.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cláudia Abreu Figueiredo integra Jardim Gonçalves & Associados
{{ noCommentsLabel }}