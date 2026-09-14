Cláudia Abreu Figueiredo integra Jardim Gonçalves & Associados

A Jardim Gonçalves & Associados integrou Cláudia Abreu Figueiredo, na qualidade de associada. A advogada transita da Eduardo Serra Jorge & Associados.

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“Esta integração está em linha com a estratégia da JGSA, de continuar a construir uma equipa sólida e multidisciplinar, capaz de prestar um serviço de excelência, diferenciado e eficiente, baseado no acompanhamento personalizado de todos os nossos clientes”, refere em comunicado o managing partner Rodrigo Jardim Gonçalves.

Cláudia Abreu Figueiredo tem centrado a sua atividade nas áreas do Contencioso (Civil e Penal), Direito da Família e Sucessões, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor.

“A Cláudia possui um conhecimento profundo da aplicação do Direito a várias realidades, pelo que a sua integração será, certamente, uma grande mais-valia para todos nós”, acrescenta o managing partner.