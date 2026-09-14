CMS Portugal assessora Nayak Aircraft Services na compra da LAS

A CMS Portugal assessorou a Nayak Aircraft Services, apoiada pela Chequers Capital, na compra de um grupo empresarial português que presta serviços de manutenção de aviões nos aeroportos nacionais, LAS Group.

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A equipa da CMS Portugal foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Tiago Valente de Oliveira e contou com a participação do associado coordenador André Guimarães e do associado Gonçalo Sampaio. Da área de Energia & Alterações Climáticas, participaram o sócio Bernardo Cunha Ferreira, o associado sénior Duarte Lacerda e a associada Maria Miguel Tomás.

De Direito do Trabalho, integraram a equipa a associada coordenadora Sofia Costa Lobo e a associada Leonor Barata da Cunha. A equipa contou ainda com o associado sénior de TMC/PI Ricardo Pintão e o associado de Imobiliário Carlos Henriques Saraiva.

Com mais de 50 anos e com mais de 60 bases próprias em toda a Europa, a Nayak Aircraft Services presta assistência a mais de 70 tipos de aeronaves estando apta a fornecer apoio em manutenção de linha e manutenção de base para as suas aeronaves.

Já o LAS Group é um grupo empresarial português especializado no setor aeronáutico, composto por três empresas: LAS Maintenance, LAS Training e SLOT Recursos Humanos. Fundado em maio de 1995, atua nas áreas de manutenção de linha de aeronaves, formação aeronáutica avançada e consultoria de recursos humanos.