Guerra na Europa

Donald Trump anuncia que Kiev e Moscovo aceitaram parar ataques a infraestruturas energéticas

  • Lusa
  • 17:15

"A Ucrânia aceitou não atacar alvos energéticos russos. A Rússia aceitou fazer o mesmo!", indicou Trump numa mensagem publicada na sua rede social Truth Social.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que a Ucrânia e a Rússia aceitaram deixar de atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, no âmbito da guerra aberta entre os dois países.

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“A Ucrânia aceitou não atacar alvos energéticos russos. A Rússia aceitou fazer o mesmo!”, indicou Trump numa mensagem publicada na sua rede social Truth Social.

“O aumento do preço do gasóleo a nível mundial deve-se principalmente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não ao Irão”, acrescentou o Presidente norte-americano.

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