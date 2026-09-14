Empresa que vai instalar comunicações no ‘porta-drones’ da Marinha reforça liderança

A EID, empresa que está a desenvolver os sistemas de comunicação das fragatas da Marinha, reforçou a sua liderança em Portugal com a criação do cargo de Chief Operation Officer (COO), anunciou a empresa. Pedro Araújo Costa assume o cargo.

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“Estamos perante uma fase particularmente relevante para a EID. O crescimento da empresa e a dimensão das oportunidades que temos pela frente exigem uma organização preparada para executar com maior agilidade, integração e foco no cliente. A criação da função de COO responde a essa necessidade e reforça a nossa capacidade para transformar oportunidades em programas concretos e sustentáveis”, afirma Martin Bennett, CEO da EID, citado em comunicado.

Pedro Araújo Costa, de 49 anos, com um percurso profissional ligado ao setor de defesa, tendo estado mais de uma década ligado à Marinha Portuguesa, foi o nome escolhido. O profissional é quadro da empresa desde setembro de 2023, onde entrou como Director of Programms & Products, estando desde maio como COO da EID, segundo a informação que consta no seu perfil no LinkedIn.

O reforço da liderança da empresa especializada no desenvolvimento de sistemas avançados de comunicações e de comando e controlo (C4I) para os setores da Defesa, surge num momento em que a companhia “tem em curso um plano para aumentar as suas instalações em 50% e o número de colaboradores em 35%, com conclusão prevista para o próximo ano“, justifica a companhia em comunicado.

Parte da Cohort plc desde 2016, a EID é uma empresa portuguesa de tecnologia militar, especializada em sistemas de comunicação. Fundada em 1983, tem ainda como acionistas a IdD Portugal Defence (que agrega as participações do Estado português no setor de defesa) e o IAPMEI, segundo a informação que consta no site da empresa.