Flixbus acusa empresa do grupo Barraqueiro de criar obstáculos na região Centro

Em mais um capítulo do confronto comercial e jurídico entre a FlixBus e transportadoras de passageiros do grupo Barraqueiro, a empresa dos autocarros verdes mudou-se do terminal rodoviário de Peniche, onde partilhava espaço com autocarros do grupo detentor da Rede Nacional de Expressos (RNE), para as imediações do tribunal daquela localidade.

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Na enumeração de razões apresentada ao ECO/Local Online, fica patente a ligação entre o diferendo em Peniche e aquele que se desenrola há anos entre a FlixBus e a RNE pela utilização do terminal de Sete Rios: “é importante recordar que a Rodoviária do Oeste integra o Grupo Barraqueiro, que detém também a Rede Expressos, principal concorrente da FlixBus no mercado nacional de transporte expresso de passageiros”.

Para os alemães, a negação de espaço para novos horários “é uma situação que a FlixBus tem vindo a verificar também noutros terminais geridos por empresas do Grupo Barraqueiro na região Centro, nomeadamente em Fátima e nas Caldas da Rainha Nestes dois casos, só após a intervenção da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que deu razão à FlixBus (pareceres n.º 66/2025 e n.º 67/2025), foi possível aumentar o número de horários”.

Depois de ter sido acusada pela Rodoviária do Oeste de levantar questões de segurança e “impacto na qualidade de serviço e no equilíbrio económico na rede pública” da Comunidade Intermunicipal do Oeste”, a empresa alemã justifica a mudança geográfica com a salvaguarda do interesse dos passageiros e “necessidade de criar condições para continuar a desenvolver a oferta da FlixBus em Peniche”.

E deixa a garantia de que “a mudança foi articulada com os responsáveis máximos pela mobilidade no concelho e na região, nomeadamente a Câmara Municipal de Peniche e a Comunidade Intermunicipal do Oeste, que foram informadas das razões da alteração, e que autorizaram a nova paragem no Largo do Tribunal”.

A mudança foi articulada com os responsáveis máximos pela mobilidade no concelho e na região, nomeadamente a Câmara Municipal de Peniche e a Comunidade Intermunicipal do Oeste, que foram informadas das razões da alteração, e que autorizaram a nova paragem no Largo do Tribunal. Fonte oficial da Flixbus

Na cronologia dos eventos apresentada ao ECO/Local Online por fonte oficial da FlixBus, diz-se que em 2023 e 2024 “foram apresentados vários pedidos” para aumento do número de horários, mas que estes nunca puderam passar dos oito iniciais e “todos foram rejeitados pelo gestor do terminal, a Rodoviária do Oeste, alegando falta de capacidade”.

Em Peniche, alega a fonte oficial da FlixBus, o acesso ao terminal gerido pela Rodoviária do Oeste “nunca foi pleno e sempre ocorreu em condições claramente desfavoráveis face a outros operadores”, designadamente no que concerne a bilheteira, publicidade e funcionários de apoio no terminal. “Os seus serviços não eram anunciados e, em várias ocasiões, o cais atribuído à FlixBus encontrava-se ocupado por viaturas de empresas do Grupo Barraqueiro nos horários previstos para o embarque e desembarque de passageiros“, assegura a mesma fonte.