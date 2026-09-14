Governo chamado ao Parlamento para debate de urgência sobre aumento do custo de vida

O Partido Socialista (PS) pediu o agendamento de um debate de urgência na Assembleia da República, a realizar já na próxima sexta-feira, sobre o aumento do custo de vida.

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No plenário, os socialistas pretendem pressionar o Governo a implementar novas medidas para responder à subida dos preços dos combustíveis, dos alimentos e também dos encargos com a habitação.

Segundo a TSF, o pedido deu entrada esta segunda-feira de manhã no gabinete do presidente da Assembleia da República. O partido liderado por José Luís Carneiro antecipa-se assim ao Chega, que tinha colocado na agenda parlamentar, para discutir a 24 de setembro, propostas como a descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13% durante o ano, assim como o IVA zero nos bens essenciais.

“O Governo continua relativamente paralisado em apoiar os portugueses. E as decisões devem ser tomadas os mais rapidamente possível. Este é um assunto que não pode esperar”, justificou Eurico Brilhante Dias.

O líder parlamentar do PS referiu ainda, citado pela mesma rádio, que “não quer acreditar” que o Executivo não destaque Joaquim Miranda Sarmento (Finanças) ou Manuel Castro Almeida (Economia) para responder aos deputados no plenário de sexta-feira.

No domingo, Brilhante Dias acusou o Chega de ajudar o Governo ao apresentar projetos de lei para reduzir o IVA de combustíveis e aplicar IVA zero aos bens alimentares essenciais que apenas têm efeitos em janeiro de 2027.

Em conferência de imprensa, o dirigente do PS defendeu que essas medidas não podem esperar porque “os portugueses não vão aguentar até janeiro” e argumentou que os projetos de resolução que o PS tem apresentado com recomendações ao Governo “são a eficácia possível dos partidos da oposição” para o ano orçamental em curso.