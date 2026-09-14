Grupo Pestana e Figueira Praia vão a jogo na concessão do casino da Madeira

É na ‘Pérola do Atlântico’ que vão terminar as mexidas nas concessões dos casinos portugueses este ano. O grupo Pestana e a espanhola Cirsa, através das suas subsidiárias dedicadas ao jogo, lançaram-se na corrida à exploração do casino do Funchal a partir do próximo ano, sabe o ECO. O contrato que está em vigor — precisamente com os proprietários dos hotéis Pestana — vai terminar a 31 de dezembro de 2026, pelo que, a 1 de janeiro de 2027, ou se mantém a mesma concessionária, que voltou a concorrer, ou fica nas mãos da operadora do casino da Figueira da Foz.

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O prazo para a apresentação de propostas para obter licença exclusiva de exploração dos jogos de fortuna ou azar na zona de jogo do Funchal acabou na semana passada e entraram nesta ‘roleta’ a ITI – Sociedade de Investimentos Turísticos da Ilha da Madeira (Pestana Casino Park) e a Sociedade Figueira Praia, que opera o casino da Figueira da Foz, um dos mais antigos do país.

A decisão sobre a exploração de jogos de fortuna ou azar na Zona de Jogo do Funchal é da responsabilidade da Região Autónoma da Madeira, portanto foi o governo regional que lançou o procedimento concursal no final de julho, solicitando candidaturas até ao dia 8 de setembro. O concurso acontece depois de, em 2023, o executivo regional liderado por Miguel Albuquerque ter decidido estender o contrato por mais três anos devido aos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19.

Além disso, renovou a licença com o grupo Pestana, após o casino madeirense ter perdido mais de 40% em receitas nesses anos de confinamento e de a concessionária ter cumprido com as suas obrigações, nomeadamente o pagamento de contrapartidas, a construção de um hotel e a realização de um investimento de três milhões de euros no casino da Madeira.

Trata-se da ITI, conhecida como complexo Pestana Casino Park, que foi fundada há 62 anos e é 100% detida pela M.& J. Pestana – Sociedade de Turismo da Madeira, cuja casa-mãe é o Grupo Pestana SGPS. No ano passado, a sociedade madeirense lucrou 22,7 milhões de euros, o que corresponde a uma subida homóloga de 5% no resultado líquido, enquanto o volume de negócios aumentou 9,6% para 48,1 milhões de euros, segundo os dados depositados no registo comercial.

Agora, enfrenta a concorrência da operadora da Figueira da Foz, numa batalha para 15 anos (mais cinco opcionais) de concessão, na qual o vencedor terá de pagar uma contrapartida inicial de 15 milhões de euros e investir, no mínimo, seis milhões de euros no local.

A Sociedade Figueira Praia nasceu há 78 anos, na Figueira da Foz, e pertencia à Amorim – Entertainment e Gaming International SGPS, mas recentemente a catalã Cirsa, entretanto adquirida pelos italianos da Lottomatica, comprou uma posição maioritária na proprietária e operadora do Casino da Figueira. Em 2025, a faturação da Sociedade Figueira Praia aumentou 6,4% para 14,7 milhões de euros, mas os prejuízos agravaram-se até aos 16,3 milhões de euros.

Nesta corrida pela Zona de Jogo do Funchal, o caderno de encargos estabelece uma proteção concorrencial de 25 km em redor do casino concessionado, mas inclui uma exceção relacionada com a Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, o que significa que poderá ser autorizada a exploração de outro casino naquela zona no âmbito, segundo a informação avançada, em agosto, pela RTP.