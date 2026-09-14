Ibersol passa de lucro a pequeno prejuízo no primeiro semestre. Vendas crescem 5,4%

Nos primeiros seis meses deste ano, a Ibersol registou prejuízos de 40 mil euros, atribuíveis aos acionistas, que comparam com os lucros de 1,6 milhões de euros que tinha reportado em igual período de 2025. De acordo com o grupo de restauração, em comunicado enviado à CMVM esta segunda-feira, no mesmo período, o volume de negócios aumentou 5,4% para 260 milhões de euros.

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O crescimento Like-for-like (LfL) do período foi de 4,4%, “beneficiando de um desempenho mais positivo no segundo trimestre e de um alívio nos receios de um abrandamento do consumo que se faziam sentir no mês de março, marcado pelo início do conflito no Irão e pela subida dos preços dos combustíveis”, sublinha.

Para o crescimento do volume de negócios destacou-se o aumento de 6% nas vendas de restauração, com contributos positivos dos novos dez restaurantes KFC na Galiza — pelos quais o grupo pagou seis milhões –, ao passo que pesou negativamente (-1,6%) o fim da antiga concessão no aeroporto de Barcelona, em maio, e o início dos novos contratos.

Esta alteração na infraestrutura aeroportuária catalã, contabiliza a empresa, resultou no encerramento definitivo de 12 restaurantes do contrato anterior, com sete a funcionarem no mesmo formato, dois novos a operar em formato provisório e sete ainda encerrados para obras.

No total, o grupo de restauração nortenho contava com 556 unidades (513 próprias e 43 franqueadas) no final dos primeiros seis meses deste ano, tendo neste período aberto 14 espaços e encerrado duas dezenas. Os custos com pessoal representam 31,5% do volume de negócios.

Entre janeiro e agosto, o resultado financeiro líquido foi negativo em 9,1 milhões de euros, o que corresponde a uma variação de -1,5 milhões face ao registado em igual período de 2025, por efeito do aumento dos juros das locações e redução de rendimentos financeiros.