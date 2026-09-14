Inteligência Artificial ganha espaço, mas clientes de luxo preferem lojas físicas

Novo estudo da EY mostra que 94% consumidores do segmento alto estão disponíveis para a Inteligência Artificial, mas continuam a preferir concluir compras em loja.

⚡ ECO Fast A Inteligência Artificial está a ser cada vez mais integrada no sector do luxo, com 94% dos consumidores aspiracionais a acreditarem que pode enriquecer a experiência de compra.

Apesar da crescente digitalização, 71% dos clientes ainda preferem comprar produtos de luxo em lojas físicas, onde a interação humana é valorizada.

A sustentabilidade e a qualidade permanecem como fatores cruciais para os consumidores, especialmente entre as gerações mais jovens.

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A Inteligência Artificial está a ganhar espaço no setor do luxo, mostram as conclusões do mais recente estudo sobre luxo da EY, que será apresentado oficialmente esta terça-feira. Segundo a consultora, 71% dos clientes continuam a preferir concluir a compra de um bem de luxo numa loja física, mas 94% dos consumidores aspiracionais acreditam que a IA pode enriquecer a experiência de compra e 57% consideram os serviços de IA “muito ou extremamente apelativos”.

Sérgio Ferreira, Partner e Consumer Products & Retail Leader da EY, considera que “a oportunidade está sobretudo em tornar a jornada mais relevante, confiante e personalizada, nomeadamente através de pesquisa online melhorada, recomendações personalizadas, maior orientação sobre produto, disponibilidade, fit e visualização”.

“O ponto crítico é que, no luxo, a IA não deve ser desenhada como uma ferramenta de eficiência massificada, mas como uma extensão dos códigos da maison e do trabalho do consultor do cliente. O consumidor aceita a IA quando ela reduz fricção, melhora a descoberta e aumenta a confiança, especialmente nos canais digitais, onde é mais difícil transmitir autenticidade, qualidade dos materiais e aconselhamento humano”, acrescenta, notando que existe uma “fronteira clara” neste processo. “A tecnologia deve reforçar a relação com a marca, não substituí-la, e deve ampliar a curadoria, não banalizar a experiência”.

Outra das conclusões deste estudo, o segundo levado a cabo pela EY, é que “os fundamentos tradicionais do luxo continuam a prevalecer. A qualidade dos materiais é o principal fator de compra, apontado por 65% dos consumidores, seguida da herança e legado da marca, com 52%. O estudo conclui que, mesmo num contexto económico mais desafiante, os consumidores aspiracionais valorizam sobretudo a qualidade, o artesanato e o valor duradouro dos produtos”, afirma Hermano Rodrigues, Principal da EY-Parthenon.

Cerca de 62% dos consumidores afirmam estar dispostos a comprar produtos certificados em segunda mão diretamente às marcas e 63% considerariam aderir a um modelo de subscrição de luxo.

Modelos de negócios alternativos como a segunda mão ou as subscrições surgem também refletidos neste estudo. Cerca de 62% dos consumidores afirmam estar dispostos a comprar produtos certificados em segunda mão diretamente às marcas e 63% considerariam aderir a um modelo de subscrição de luxo”, refere Hermano Rodrigues. Um interesse que resulta sobretudo da procura de exclusividade, acesso privilegiado, personalização e confiança na autenticidade dos produtos, mais do que da procura de preços mais baixos.

Outra tendência deste setor que tem vindo a ganhar relevância é a sustentabilidade, “especialmente entre as gerações mais jovens”. Como refere Hermano Rodrigues, “32% dos consumidores Gen Z e millennials incluem este fator entre os principais critérios de compra. No entanto, o estudo mostra que a sustentabilidade funciona sobretudo como um reforço do valor da marca e do produto, ao lado da qualidade, da autenticidade e da durabilidade, e não como um fator isolado de decisão”.

Este estudo aponta que as lojas físicas “continuam a ser o centro emocional e relacional do luxo entre marcas e consumidores”, como resume Sérgio Ferreira em declarações ao ECO Avenida. “Num contexto cada vez mais omnicanal, o digital ganhou relevância na descoberta, inspiração e preparação da compra, mas a boutique mantém-se como o espaço onde a promessa da marca se torna tangível através do serviço, da confiança, da atenção personalizada e da interação humana”.

Para Sérgio Ferreira, os dados do estudo da EY mostram que “a loja física não perdeu relevância”, antes se tornou “ainda mais estratégica”.

O estudo da EY mostra ainda que “71% dos consumidores aspiracionais realizam a compra final em loja e que 67% estão extremamente satisfeitos com a experiência presencial, com uma diferença de 20 pontos percentuais face aos websites das marcas”. Para Sérgio Ferreira, estes dados mostram que “a loja física não perdeu relevância”, antes se tornou “ainda mais estratégica”.

“A boutique é onde o consumidor se sente reconhecido, aconselhado e validado na sua decisão, especialmente num momento em que os preços são mais elevados e a compra é mais ponderada. Os fatores mais valorizados em loja continuam a ser o ‘mimo’ presencial, a interação humana e as recomendações de estilo”. Como combinar este comportamento com a IA e a experiência online? “A tecnologia pode enriquecer este contexto, mas deve fazê-lo de forma discreta e intencional. Qualquer camada digital em loja deve reforçar, e nunca distrair ou substituir, a relação entre o consultor do cliente e o próprio cliente”, avalia o partner da EY, antecipando a apresentação do estudo, agendada para terça-feira na Porto Business School.