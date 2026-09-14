Jerónimo Martins multada em 120 milhões na Polónia por violar regras de concorrência no mercado laboral

A Biedronka, a marca polaca da Jerónimo Martins na Polónia, foi condenada a pagar uma multa de 525 milhões de zlotys no país (121 milhões de euros) pelo regulador da concorrência polaco (UOKiK), por um acordo entre empresas concorrentes de não contratação de trabalhadores, no caso motoristas, que contribuía para manter o salário de milhares artificialmente baixos.

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Segundo a Reuters, a Comissão Europeia analisou o caso e concluiu que a conduta violou as regras de concorrência da União Europeia, dando assim respaldo, a nível europeu, à decisão da autoridade polaca, informou o regulador.

O acordo, que vigorou de junho de 2017 até, pelo menos, fevereiro de 2024, e envolveu 29 empresas de transporte, que acordavam não contratar motoristas umas das outras, pressionando os salários destes profissionais.

“Uma conspiração que retira este direito aos trabalhadores atinge os princípios básicos de uma concorrência justa”, afirmou o presidente da UOKiK, Tomasz Chrostny, em comunicado. “Estas práticas têm de ser eliminadas do mercado de forma determinada”.

O UOKiK, indicou que 525 milhões de zlótis dos 570 milhões totais da multa foram aplicados à subsidiária polaca da Jerónimo Martins, a maior cadeia de retalho do país, com cerca de 3900 lojas.

A UOKiK alegou que a empresa polaca da Jerónimo Martins organizou e aplicou o esquema, utilizando a sua posição dominante no mercado de retalho para impedir o acesso aos seus centros de distribuição a motoristas que mudassem de emprego em violação do acordo.