LEGENDS e a PANINI levam a paixão pelo futebol aos mais pequenos com uma promoção especial no museu

Todas as crianças com menos de 13 anos que tenham um bilhete para visitar o museu poderão receber gratuitamente um pacote composto por um álbum da coleção oficial de cromos da LALIGA EA SPORTS 2026-27 da PANINI e dois pacotes de cromos, enquanto houver stock.

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A entrega será efetuada no próprio museu LEGENDS, situado em plena Puerta del Sol, em Madrid, e permitirá complementar a visita com uma experiência ligada a uma das tradições mais reconhecíveis entre gerações de adeptos de futebol: a de colecionar, trocar e completar álbuns de cromos.

Com esta iniciativa, a LEGENDS e a PANINI unem duas formas complementares de abordar a história e o presente do futebol. Enquanto o museu permite percorrer alguns dos grandes momentos deste desporto através de objetos e peças originais, os álbuns da PANINI têm acompanhado, ao longo de décadas, diferentes gerações de adeptos na sua forma de conhecer jogadores, equipas e competições. Além disso, nesta época, a coleção oficial da LALIGA chega à sua 55.ª edição consecutiva, combinando mais de cinco décadas de tradição com novas propostas para os colecionadores.

A promoção surge com o objetivo de enriquecer a experiência das famílias que visitam o LEGENDS, incorporando um elemento especialmente concebido para os mais pequenos e prolongando a experiência do museu para além da própria visita.

As crianças poderão começar a sua coleção com o álbum oficial da LALIGA EA SPORTS 2026-27, que será atualizado ao longo da época até reunir cerca de 600 cromos, e receberão ainda dois pacotes para dar os primeiros passos na sua conclusão.

A nova edição inclui várias novidades, entre as quais cromos especiais confecionados com materiais metalizados e versões «Parallels», além de novas séries que destacam tanto as grandes figuras da competição como os jovens talentos. Entre elas encontram-se a «ADN LALIGA PRIME», composta por 15 cromos especiais; a «DRAFT 23», dedicada a 23 jovens talentos da LALIGA EA SPORTS com menos de 23 anos; e, pela primeira vez, uma série criada em colaboração com a LALIGA Fantasy, o jogo de gestão oficial da competição, composta por nove cromos exclusivos dedicados aos grandes protagonistas da última época.

A coleção inclui ainda os novos EXTRA STICKERS, dedicados a cinco grandes figuras da LALIGA EA SPORTS e disponíveis nas versões OURO, PRATA e BRONZE.

Esta iniciativa vem somar-se à proposta da LEGENDS de aproximar o património futebolístico aos adeptos de todas as idades. O museu reúne mais de 4 000 peças e uma coleção que percorre mais de um século de história de competições internacionais e nacionais, permitindo descobrir de perto alguns dos objetos ligados aos grandes nomes e momentos do futebol.