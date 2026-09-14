Maria Luís rejeita pedido dos bancos para dividir reforma bancária em dois pacotes

A comissária europeia dos serviços bancários, Maria Luís Albuquerque, rejeitou os pedidos dos bancos para dividir em dois a grande reforma que está a planear para reforçar a competitividade do setor financeiro.

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Em entrevista à Bloomberg TV, a comissária portuguesa declarou que a Europa está mais bem servida com um pacote único para flexibilizar a regulação e eliminar barreiras a níveis transfronteiriços.

“Se queremos realmente fazer algo significativo, precisamos de analisar isso como um todo, porque tudo está interligado”, disse Maria Luís. “Precisamos de abordar os verdadeiros problemas que nos impedem de avançar, e estes problemas decorrem principalmente da fragmentação, do facto de ainda termos um debate sobre quem será o país anfitrião”, acrescentou.

Numa carta enviada na semana passada, líderes de 11 grandes bancos na União Europeia (UE), Suíça e Reino Unido apelaram junto dos altos responsáveis europeus para que se desse prioridade à simplificação no que toca a medidas no curto prazo e que se concedesse mais tempo para discutir questões mais problemáticas como o sistema europeu de seguro de depósitos.

Também lembraram que já dispõem de 2,5 biliões de euros de capacidade de absorção de choques pelo que “é necessário travar a onda de exigências de capital cada vez maiores”. Nesse sentido, pediram uma moratória imediata e temporária sobre novos aumentos até que as reformas de longo prazo estejam em vigor.

A comissária lembrou que “isto não é para o bem dos bancos”. “É para o bem da economia da UE. Portanto, a nossa opinião é que precisamos de abordar os problemas onde os encontramos, e eles não decorrem principalmente das atuais regras de capital. Mesmo que também estejamos a analisá-las e a simplificá-las”, salientou Maria Luís Albuquerque.