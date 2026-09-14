Ministério Público investiga diretor da PJ por suspeitas de falsas declarações e abuso de poder

O Ministério Público está a investigar suspeitas de falsas declarações e abuso de poder por parte do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro, e outros responsáveis da polícia. A confirmação foi dada pela Procuradora-Geral da República ao Expresso: “confirma-se a instauração de inquérito”. Já a PJ não quis prestar esclarecimentos sobre o assunto.

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O processo teve origem numa denúncia apresentada em 27 de julho por David Freitas, coordenador da PJ. Em causa estão, entre outros factos, declarações prestadas por Carlos Cabreiro em tribunal durante o processo relacionado com o hacker Rui Pinto. Segundo a denúncia, o diretor da PJ terá afirmado que não tinham sido realizadas escutas telefónicas no âmbito daquela investigação, uma alegação que David Freitas contesta e que entende poder configurar o crime de falsas declarações.

A segunda suspeita diz respeito a uma escuta que, de acordo com a denúncia, terá sido determinada por Carlos Cabreiro apesar de o Ministério Público ter previamente proibido a sua realização. É neste episódio que David Freitas identifica possíveis indícios de abuso de poder.