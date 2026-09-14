Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais sobe 2% em julho

Os aeroportos nacionais movimentaram 7,7 milhões de passageiros em julho, o que representa um crescimento de 2% face ao período homólogo, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros.

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O movimento de passageiros voltou a crescer, depois de ter registado uma ligeira desaceleração de 0,2% no mês anterior, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas esta segunda-feira pelo INE.

Segundo o instituto, registaram-se 26,5 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais e desembarcaram, em média, 128,5 mil passageiros por dia, durante o mês de julho, o que corresponde a um acréscimo de 2% face a julho de 2025.

“Entre janeiro e julho de 2026, o número de passageiros movimentados aumentou 2,4% e o movimento de carga e correio 1% (+4,9% e +2,6% no mesmo período de 2025, pela mesma ordem)”, acrescenta o mesmo comunicado.

O aeroporto de Lisboa concentrou 48,4% do total, correspondendo a 20,8 milhões de passageiros e a um crescimento homólogo de 1,0%. Já o aeroporto do Porto movimentou 10,3 milhões de passageiros (23,8% do total), registando um crescimento de 7,1%. O aeroporto de Faro movimentou 6,2 milhões de passageiros (14,3% do total), o que representou um crescimento homólogo de 3,8%.

O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros. França, Espanha, Alemanha e Itália mantiveram, respetivamente, a segunda, terceira, quarta e quinta posições entre os principais países de origem e de destino.