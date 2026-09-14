Meo, Vodafone, Nos e Digi registam falhas no acesso à internet em todo o país

Os principais operadores de telecomunicações registaram um aumento súbito de falhas no final da tarde desta segunda-feira, de acordo com o site Downdetector. Os problemas concentram-se sobretudo no acesso à internet de banda larga, redes móveis e Wi-Fi.

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A Meo foi a operadora mais impactada pelo incidente, registando um pico de 7.376 ocorrências às 18h26. Os utilizadores assinalaram problemas na internet fixa de banda larga, Wi-Fi e internet móvel.

Nas restantes operadoras, o pico de alertas ocorreu por volta das 18h21:

Nos — 322 ocorrências, focadas na internet de banda larga, rede móvel e Wi-Fi

— 322 ocorrências, focadas na internet de banda larga, rede móvel e Wi-Fi Vodafone — 272 ocorrências, com o problema mais reportado a ser na internet

— 272 ocorrências, com o problema mais reportado a ser na internet Digi — 46 ocorrências, com relatos de problemas na internet móvel, wifi e internet de banda larga

O número de ocorrências está já a diminuir, não sendo ainda conhecidas as causas na origem dos constrangimentos que se registaram um pouco por todo país, com problemas reportados em cidades como Porto, Lisboa, Braga, Coimbra ou Funchal.

Nenhuma das operadores regista alertas sobre a sua rede, nos seus respetivos websites. A última atualização na página da Nos ocorreu a 9 de junho. Já a Meo conta apenas com o alerta emitido a 28 de janeiro devido à depressão Kristin. Quer Vodafone, quer a Digi não apresentam qualquer ocorrência.

Meo confirma “ataque em massa”

Entretanto, com comunicado, a Meo confirmou ter sido “alvo de um ataque em massa que provocou congestionamento e degradação da rede internacional”, salientando, porém, que “foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço”.

A operadora sublinha ainda que deste ataque “não resultou qualquer intrusão nem acesso a dados da Meo e seus clientes”, acrescentando que “mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços”.

(Notícia atualizada às 21h23 com reação oficial da Meo)