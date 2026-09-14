Parlamento e Conselho concordam com o AP Institute quanto à necessidade de a nova sociedade europeia respeitar os direitos laborais e identificar claramente quem controla cada empresa

Meio ano depois, muitas das melhorias que o AP Institute, o centro universitário de assuntos públicos e governação da Universidade Nebrija, propôs para o projeto estão a ganhar terreno no Parlamento Europeu e no Conselho da UE, as duas instituições que agora estão a negociar o texto.

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«Constatamos que várias das nossas recomendações estão hoje em cima da mesa, tanto no Parlamento como no Conselho. Procurávamos apresentar propostas concretas e sólidas que melhorassem a regulamentação sem diminuir a sua ambição», resume Esteban González Guitart, diretor do AP institute.

As coincidências concentram-se numa série de questões práticas: quem guarda e controla a informação das empresas, como saber quem está realmente por trás de cada sociedade, que verificações devem ser feitas antes do registo, como é que a nova figura se enquadra nas sociedades nacionais e que garantias impedem que uma empresa se registe num país apenas para beneficiar de um quadro mais favorável, uma prática que os juristas conhecem como «forum shopping».

O diagnóstico baseia-se no relatório «Um Delaware europeu? Luzes e sombras da proposta de regulamento EU Inc.», elaborado a partir de uma mesa redonda realizada a 18 de junho na Universidade Nebrija, ao abrigo da regra de Chatham House. O encontro reuniu representantes institucionais, juristas, especialistas financeiros, empresas, o meio académico e a sociedade civil.

O documento defende a preservação da ambição de uma sociedade digital europeia, ágil e reconhecível em toda a União, mas apela a ajustes para garantir a sua segurança jurídica. Propõe manter os registos comerciais nacionais em vez de um novo registo central, reforçar a rastreabilidade das participações e o controlo prévio, clarificar as equivalências com as sociedades nacionais e sincronizar a entrada em vigor com a implantação das infraestruturas digitais europeias.

No Parlamento, essas ideias surgem no projeto da Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) e nas mais de mil e quinhentas alterações apresentadas. O texto torna mais rigoroso o controlo prévio ao registo e permite prolongar o prazo de constituição quando forem necessárias verificações adicionais devido ao risco de fraude. Além disso, alerta para o «forum shopping» e propõe que os direitos dos trabalhadores estejam vinculados ao país onde estão empregados, e não àquele onde a empresa estabelece a sua sede.

O projeto de lei incorpora ainda uma salvaguarda exigida pelo instituto, ao estabelecer que os planos de opções e ações para os trabalhadores complementem o salário, sem o substituir e sem reduzir as pensões nem as contribuições. As alterações apresentadas por grupos de todo o espetro parlamentar pedem também a manutenção dos registos nacionais, o reforço do controlo sobre a titularidade real e a clarificação da equivalência entre a EU Inc. e as sociedades nacionais.

REGISTO CENTRAL

No Conselho, as contribuições de cerca de vinte delegações nacionais apontam na mesma direção. A Espanha propõe a supressão direta do Registo Digital Central previsto no artigo 34.º, por considerar que não foi demonstrado o que este acrescenta em relação ao sistema descentralizado que já interliga os registos comerciais europeus. A Dinamarca solicita igualmente a sua eliminação e outros países manifestam reservas.

Os Estados-Membros partilham ainda a preocupação com a rastreabilidade e com a necessidade de saber quem controla efetivamente cada sociedade. A Espanha propõe que seja o registo comercial competente a manter o registo digital das ações, com dados como a residência fiscal ou o número de identificação fiscal dos sócios, em conformidade com as normas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e da OCDE. Várias delegações defendem ainda a preservação dos controlos nacionais e uma maior flexibilidade nos prazos quando for necessário proceder a verificações.

No fundo, o debate gira em torno de uma mesma tensão: a de conciliar a rapidez e a marca digital da EU Inc. com controlos suficientes, transparência e garantias face à concorrência descendente entre os Estados.