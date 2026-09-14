PLMJ assessora ASA na venda de 51% do capital social da Cabo Verde Handling à Swissport
A PLMJ assessorou a ASA na venda de 51% das ações representativas da Cabo Verde Handling (CV Handling) à Swissport, concluindo o processo de privatização da empresa.
A PLMJ assessorou a ASA na venda de 51% das ações representativas da Cabo Verde Handling (CV Handling) à Swissport, concluindo o processo de privatização da empresa.
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A parceria está alinhada com as prioridades estratégicas do país, procurando afirmar Cabo Verde como hub aéreo e potenciar os benefícios da concessão aeroportuária à Vinci Airports.
A PLMJ assessorou a ASA em todas as fases da operação, desde a estruturação e condução do processo de privatização até à negociação dos instrumentos jurídicos da transação e respetivo closing. A equipa da PLMJ foi liderada por Carla F. Machado, sócia na área de Público, e integrou ainda Diogo Duarte de Campos, sócio e coordenador da área de Público, Pedro Siza Vieira, sócio das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais, e Duarte Schmidt Lino, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A, bem como os advogados Domingos Braga e João Palmeiro Carrilho.
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