Portugal Seafood Conference junta setor para discutir os desafios do pescado

Durante uma tarde, Lisboa será o ponto de encontro da indústria europeia do pescado. Responsáveis da Seafood Europe, líderes de associações empresariais representativas do setor em cerca de 20 países europeus, empresários, eurodeputados, economistas e responsáveis políticos e institucionais reúnem-se a 24 de setembro para discutir uma questão que ultrapassa as fronteiras da fileira do pescado: como manter uma indústria europeia competitiva num mundo em profunda transformação.

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Como pode a indústria do pescado reforçar a sua competitividade num contexto internacional marcado pela instabilidade? Como assegurar cadeias de abastecimento resilientes e, simultaneamente, manter capacidade industrial na Europa? E como conciliar sustentabilidade, segurança alimentar e novas exigências regulatórias com a necessidade de investir, produzir e competir nos mercados internacionais?

São algumas das questões que estarão em debate na Portugal Seafood Conference, que se realiza no Altis Grand Hotel, em Lisboa, numa iniciativa da ALIF – Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares, integrada na Portugal Seafood International Business Platform 2026.

A conferência realiza-se pela primeira vez em Portugal com esta dimensão de representação da indústria europeia do pescado, trazendo a Lisboa os responsáveis da Seafood Europe e líderes de associações empresariais congéneres da ALIF de cerca de 20 países europeus. Será, assim, uma oportunidade para colocar em diálogo diferentes realidades nacionais e empresariais e discutir os principais desafios que que a indústria europeia atravessa atualmente.

Ao longo da tarde, a conferência reunirá destacados líderes empresariais, responsáveis associativos, decisores políticos nacionais e europeus e especialistas com experiência nas áreas da economia e das políticas públicas, numa discussão que procurará olhar para além dos problemas imediatos e identificar condições para o crescimento e a competitividade da indústria.

A sessão de abertura estará a cargo de Manuel Tarré, presidente da ALIF, seguindo-se Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos e antigo Ministro da Saúde e Diretor-Geral dos Impostos, que abordará a competitividade, o investimento e o crescimento empresarial num mundo em transformação.

A dimensão global da discussão será reforçada pela intervenção de Audun Lem, presidente do Conselho Internacional da Fisheries Transparency Initiative (FiTI) e antigo Deputy Director da Fisheries and Aquaculture Division da FAO, sobre o papel dos alimentos aquáticos na segurança alimentar global.

O primeiro painel colocará frente a frente quatro perspetivas particularmente relevantes sobre a realidade empresarial do setor europeu: Ricardo Alves, CEO da Riberalves; Manuel Ramirez, administrador da Fábrica de Conservas Ramirez; Guus Pastoor, presidente da Seafood Europe; e Peter Bamberger, presidente da Associação Dinamarquesa de Pescado. Moderado por Lídia Tarré, administradora da Gelpeixe, o debate será dedicado à oferta, aos mercados e à internacionalização da indústria europeia do pescado.

Depois de um momento de networking, a conferência prossegue com Costas Kadis, Comissário Europeu das Pescas e Oceanos, que apresentará as prioridades europeias para cadeias de valor do pescado resilientes, sustentáveis e competitivas.

A relação entre política pública, regulação e competitividade estará depois no centro de um segundo debate, reunindo os eurodeputados André Franqueira Rodrigues e Paulo Nascimento Cabral, respetivamente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, Sérgio Reis, CEO da Brasmar, e Luís Campos e Cunha, economista, antigo Ministro das Finanças e antigo Vice-Governador do Banco de Portugal. Moderado por Luís Sousa, diretor da ALIF, o painel permitirá discutir as escolhas de política pública e regulatória e as suas consequências para a capacidade de investimento, crescimento e competitividade da indústria europeia.

A dimensão económica do debate permitirá igualmente abordar os constrangimentos ao crescimento de Portugal e as condições necessárias para que empresas e economia possam crescer de forma sustentada, colocando em perspetiva questões como produtividade, investimento, competitividade e qualidade das políticas públicas.

A conferência contará ainda com a presença de responsáveis das principais autoridades nacionais com competências no setor alimentar e no setor do pescado, outras entidades públicas, representantes da banca comercial, da distribuição moderna e outros agentes económicos que integram a cadeia de valor da fileira do pescado, o que dará a oportunidade de alargar o debate à plateia e certamente proporcionará a todos os presentes momentos privilegiados de networking.

O encontro termina com as Conclusões da Seafood Europe Lisbon 2026, apresentadas por Luís Sousa e Guus Pastoor, seguindo-se a sessão de encerramento, para a qual está prevista a participação de um representante do Governo de Portugal, estando a organização a aguardar a respetiva indicação.

Para empresas e profissionais do setor, a conferência constitui uma oportunidade particularmente relevante para ouvir diretamente alguns dos principais protagonistas da indústria europeia, conhecer diferentes perspetivas sobre os desafios dos mercados e participar num debate sobre as condições necessárias para o futuro competitivo da fileira.

As inscrições podem ser realizadas através do endereço [email protected].

Programa

14:00 – 14:25 | Receção aos Participantes | Welcome for Participants

14:25 – 14:35 | Intervenção de Abertura | Opening Session

Manuel Tarré | Presidente da ALIF | President of ALIF

14:35 – 15:00 | Competitividade, investimento e crescimento empresarial num mundo em turbulência | Competitiveness, Investment and Business Growth in a World in Turmoil

Paulo Macedo | CEO da Caixa Geral de Depósitos | ex Ministro da Saúde e Diretor Geral dos Impostos | CEO of Caixa Geral de Depósitos |former Minister of Health and Director General of the Portuguese Tax Admininistration

15:00 – 15:25 | O papel dos alimentos aquáticos na segurança alimentar global | The Role of Aquatic Foods in Global Food Security

Audun Lem, Ph. D | Presidente do Conselho Internacional da FiTI | Chair of the FiTI International Board | former Deputy Director of the Fisheries and Aquaculture Division, FAO

Painel de Debate | Panel Discussion

15:25 – 16:10 | A Indústria Europeia de Pescado: Oferta, Mercados e Internacionalização | The European Seafood Industry: Supply, Markets and Internationalisation

Ricardo Alves | CEO da Riberalves | CEO of Riberalves

Manuel Ramirez | Administrador da Fábrica de Conservas Ramirez | Executive Director of Ramirez Canning Factory

Guus Pastoor | Presidente da Seafood Europe | President of Seafood Europe

Peter Bamberger | Presidente da Associação Dinamarquesa de Pescado | President of Danish Seafood Association

Moderador(a) | Moderator:

Lídia Tarré | Administradora da Gelpeixe | Executive Director of Gelpeixe

16:10 – 16:40 | Coffee Break & Facilitated Networking

16:40 – 17:00 | Prioridades europeias para cadeias de valor do pescado resilientes, sustentáveis e competitivas | European Priorities for Resilient, Sustainable and Competitive Seafood Value Chains

Costas Kadis | Comissário Europeu das Pescas e Oceanos | European Comissioner for Fisheries and Oceans

Painel de Debate | Panel Discussion

17:00 – 17:45 | Política pública, regulação e competitividade da Indústria Europeia | Public Policy, Regulation and the Competitiveness of the European Industry

André Franqueira Rodrigues | Eurodeputado do Partido Socialista | Member of the European Parliament, Partido Socialista

Paulo Nascimento Cabral | Eurodeputado do Partido Social Democrata | Member of the European Parliament, Partido Social Democrata

Sérgio Reis | CEO da Brasmar | CEO of Brasmar

Luís Campos e Cunha | Economista| ex Ministro das Finanças e ex Vice-Governador do Banco de Portugal| Economist | former Minister of Finance and former Vice- Governor of Banco de Portugal

Moderador(a) | Moderator:

Luís Sousa | Diretor da ALIF | Executive Director of ALIF

17:45 – 18:05 | Conclusões da Seafood Europe Lisbon 2026 | Seafood Europe Lisbon 2026 Conclusions

Luís Sousa | Diretor da ALIF | Executive Director of ALIF

Guus Pastoor | Presidente da Seafood Europe | President of Seafood Europe

18:05 – 18:30 | Sessão de Encerramento | Closing Session

Membro do Governo de Portugal (TBC) | Representative of the Portuguese Government (TBC)