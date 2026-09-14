Transportes

Portugal tem o segundo melhor transporte de mercadorias por comboio na Europa

O transporte ferroviário de mercadorias europeu caiu 1,8% em 2025, mas Portugal destacou-se entre os maiores aumentos de performance.

Portugal teve o segundo maior aumento da performance do transporte ferroviário de mercadorias na União Europeia (UE) em 2025. No ano passado, o transporte ferroviário de mercadorias na UE caiu 1,8%, para 368,2 mil milhões de toneladas-quilómetro (tkm), mas os desempenhos grego e português dos comboios de carga destacaram-se pela positiva, segundo o Eurostat.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Naquele que foi o quarto ano consecutivo de quedas na Europa, o desempenho do transporte ferroviário de mercadorias (medido em tkm) diminuiu, em comparação com 2024, em 16 países e cresceu em oito, entre os quais Portugal, onde o aumento homólogo foi de 8,4%.

À frente ficou apenas a Grécia, cujo crescimento foi de 9,3%. Quanto às maiores reduções, registaram-se na Irlanda (-35,2%), Letónia (-18,8%) e Estónia (-17,3%), segundo o organismo de estatística da UE.

“A Alemanha manteve-se, de longe, como o maior contribuinte para o desempenho do transporte ferroviário de mercadorias na UE, com um terço do total (33,5% ou 123,5 mil milhões de tkm)”, lê-se no relatório do Eurostat, que coloca a Polónia na segunda posição com 14,7% (54,3 mil milhões de tkm), seguindo-se a França com 9,3% (ou 34,4 mil milhões de tkm).

Carga transportada per capita é a quarta mais baixa da Europa

Por outro lado, em relação à população do país, o volume de mercadorias transportadas por via ferroviária per capita foi mais elevado no Luxemburgo (10,7 toneladas), Áustria (10,5 toneladas) e Lituânia (8,5 toneladas), mas inferior na Irlanda (0,03 toneladas per capita), Grécia, Espanha e Portugal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal tem o segundo melhor transporte de mercadorias por comboio na Europa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Alentejo Litoral vai ter 4,5 milhões para comprar autocarros

Mónica Silvares,

Custos de construção, instalação, modernização ou ampliação de infraestruturas de carregamento ou de abastecimento estão limitados a um apoio de 20%.