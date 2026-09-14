Portugal tem o segundo melhor transporte de mercadorias por comboio na Europa

Portugal teve o segundo maior aumento da performance do transporte ferroviário de mercadorias na União Europeia (UE) em 2025. No ano passado, o transporte ferroviário de mercadorias na UE caiu 1,8%, para 368,2 mil milhões de toneladas-quilómetro (tkm), mas os desempenhos grego e português dos comboios de carga destacaram-se pela positiva, segundo o Eurostat.

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Naquele que foi o quarto ano consecutivo de quedas na Europa, o desempenho do transporte ferroviário de mercadorias (medido em tkm) diminuiu, em comparação com 2024, em 16 países e cresceu em oito, entre os quais Portugal, onde o aumento homólogo foi de 8,4%.

À frente ficou apenas a Grécia, cujo crescimento foi de 9,3%. Quanto às maiores reduções, registaram-se na Irlanda (-35,2%), Letónia (-18,8%) e Estónia (-17,3%), segundo o organismo de estatística da UE.

“A Alemanha manteve-se, de longe, como o maior contribuinte para o desempenho do transporte ferroviário de mercadorias na UE, com um terço do total (33,5% ou 123,5 mil milhões de tkm)”, lê-se no relatório do Eurostat, que coloca a Polónia na segunda posição com 14,7% (54,3 mil milhões de tkm), seguindo-se a França com 9,3% (ou 34,4 mil milhões de tkm).

Carga transportada per capita é a quarta mais baixa da Europa

Por outro lado, em relação à população do país, o volume de mercadorias transportadas por via ferroviária per capita foi mais elevado no Luxemburgo (10,7 toneladas), Áustria (10,5 toneladas) e Lituânia (8,5 toneladas), mas inferior na Irlanda (0,03 toneladas per capita), Grécia, Espanha e Portugal.