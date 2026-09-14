Portugal ultrapassa UE: 17% dos adultos já fazem formação

A última década ficou marcada por um crescimento do número que adultos que participaram em ações de formação. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, se em 2015 pouco mais de 10% dos adultos faziam formação na União Europeia (UE), em 2025 “engordou” quase quatro pontos percentuais. O aumento foi ainda mais expressivo em Portugal, tendo o país superado até a média comunitária.

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“13,7% das pessoas da UE com idades entre 25 e 64 anos reportaram ter recebido formação e educação formal e não formal nas últimas quatro semanas em 2025, o que representa uma subida face aos 10,1% observados em 2015. O crescimento tem sido constante, com exceção de um recuo temporário em 2020, provavelmente devido à pandemia de Covid-19 e às medidas que a ela ficaram associadas”, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Em comparação, em 2015 só 9,8% dos adultos em Portugal faziam formação, o que colocava o país abaixo da média da União Europeia.

Os dados de 2025 mostram, contudo, que o cenário mudou: a fatia de adultos em formação subiu para 16,9%. Em causa está um acréscimo de 7,1 pontos percentuais (p.p.), uma evolução bem mais expressiva do a registada no conjunto do bloco comunitário. Com essa subida, o número de adultos em Portugal que fazem formação supera agora a média da UE.

Ainda assim, Portugal está longe dos campeões do Velho Continente. Na Suécia, 38,2% dos adultos fizeram formação em 2025. Na Dinamarca 31,0%, e na Finlândia 28,1%.

Já do outro lado da tabela, é a Grécia que se destaca como Estado-membro com menor adesão à formação de adultos (5,2%), a par da Bulgária (6,1%) e da Croácia (6,5%), conforme mostra o gráfico abaixo.

Face a 2015, os países que mais viram crescer a fatia de adultos a participar em ações de formação foram Malta (+12,3 pontos percentuais, para 19,7%), Estónia (+11,9 pontos percentuais, para 23,8%), Bélgica (+11,1 pontos percentuais, para 18%) e Eslovénia (+10,9 pontos percentuais, para 22,8%).

Já França (-3,1 pontos percentuais, para 15,5%), Luxemburgo (-0,6 pontos percentuais, para 17,4%) e Dinamarca (-0,5 pontos percentuais, para 31%) contrariaram a tendência de crescimento registada na globalidade da UE.

O Eurostat acrescenta que, em 2025, foi registado uma diferença de género de 2,5 pontos percentuais: 14,8% das mulheres da UE fizeram formação contra 12,4% dos homens. “A taxa de participação das mulheres também cresceu mais depressa, uma subida de quatro pontos percentuais entre 2015 e 2025, que comparação com um aumento de 3,2 pontos percentuais entre os homens”, sublinha o gabinete de estatísticas.

Além disso, a participação de adultos em formação foi mais intensa entre aqueles que vivem em cidades ou subúrbios, face aos que vivem em zonas rurais (12,3% vs 10,3%).